Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Killer de la Segunda inglesa. El examarillo Olie McBurnie ya es el máximo realizador de la Championship y en apenas 8 partidos ha doblado los registros que cuajó en la UD en 34 encuentros. Hull City

La gran ironía del examarillo Olie McBurnie: ya es 'pichichi' de la segunda inglesa

Fútbol ·

El delantero escocés, que defendió el año pasado los colores de la UD Las Palmas, lidera la tabla de goleadores de la Championship con 6 goles en 8 partidos | En la Primera española apenas marcó 3 tantos en 34 encuentros

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:21

Ironías del destino, el delantero escocés -aunque nacido en Leeds- Olie McBurnie, que el año pasado vistió la camiseta de la UD Las Palmas, se ha colocado como máximo goleador de la Championship -la segunda división inglesa- con los dos tantos que marcó este fin de semana con su equipo, el Hull City.

El británico, que en su último duelo ante el Preston Norh End (2-2) firmó su primer doblete de la temporada, ya suma un total de 6 dianas en 8 jornadas de competición, superando por un gol a otros artilleros de la categoría como el norteamericano Haji Wright o el también estadounidense Josh Sargent, un fijo en la selección de las barras y las estrellas.

Lo curioso es que, la temporada pasada, McBurnie apenas firmó 3 goles en 34 encuentros en Primera DIvisión, además de otros 2 en la Copa del Rey.

En cualquier caso, la directiva confiaba en renovarlo y el jugador estaba dispuesto a continuar en la disciplina amarilla, hasta que al final se truncó la operación e hizo las maletas en dirección a Inglaterra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  3. 3 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  4. 4 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  6. 6 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  7. 7 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  8. 8 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  9. 9 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  10. 10 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La gran ironía del examarillo Olie McBurnie: ya es 'pichichi' de la segunda inglesa

La gran ironía del examarillo Olie McBurnie: ya es &#039;pichichi&#039; de la segunda inglesa