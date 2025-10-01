La gran ironía del examarillo Olie McBurnie: ya es 'pichichi' de la segunda inglesa

El delantero escocés, que defendió el año pasado los colores de la UD Las Palmas, lidera la tabla de goleadores de la Championship con 6 goles en 8 partidos | En la Primera española apenas marcó 3 tantos en 34 encuentros

Killer de la Segunda inglesa. El examarillo Olie McBurnie ya es el máximo realizador de la Championship y en apenas 8 partidos ha doblado los registros que cuajó en la UD en 34 encuentros.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:21 Comenta Compartir

Ironías del destino, el delantero escocés -aunque nacido en Leeds- Olie McBurnie, que el año pasado vistió la camiseta de la UD Las Palmas, se ha colocado como máximo goleador de la Championship -la segunda división inglesa- con los dos tantos que marcó este fin de semana con su equipo, el Hull City.

El británico, que en su último duelo ante el Preston Norh End (2-2) firmó su primer doblete de la temporada, ya suma un total de 6 dianas en 8 jornadas de competición, superando por un gol a otros artilleros de la categoría como el norteamericano Haji Wright o el también estadounidense Josh Sargent, un fijo en la selección de las barras y las estrellas.

Lo curioso es que, la temporada pasada, McBurnie apenas firmó 3 goles en 34 encuentros en Primera DIvisión, además de otros 2 en la Copa del Rey.

En cualquier caso, la directiva confiaba en renovarlo y el jugador estaba dispuesto a continuar en la disciplina amarilla, hasta que al final se truncó la operación e hizo las maletas en dirección a Inglaterra.