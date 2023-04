Pimienta: «Debemos ser más intensos de cara a portería»

«Debemos ser más intensos de cara a portería, tenemos que ser más verticales porque somos un equipo que llega mucho y genera ocasiones con criterio, solo nos falta finalizar». Así de claro fue García Pimienta en su discurso en zona mixta previo al partido frente al Albacete del próximo lunes. La UD, que ya acumula cuatro jornadas sin ganar, buscará revertir la situación con un triunfo lejos de Gran Canaria para dejar atrás la mala racha.

También habló de la disponibilidad de la plantilla para el viaje a Albacete: «Están todos disponibles menos Florin Andone, que veremos su tiempo estimado de baja, y Vitolo, que tampoco estará para esta batalla«.

«Si algo tiene la UD Las Palmas es que quiere el balón y siempre va a por la victoria. Cuando terminas un partido te deja diversas sensaciones. Es cierto que queremos el balón al pie y debemos correr al espacio. Por ejemplo Marvin cuando entra se nota. Si fuesemos más efectivos de cara a gol estaríamos hablando de otros números. Si tuviéramos mejores estadísticas de cara a gol seríamos líderes destacados, debemos mejorar», añadió el míster amarillo.

Cuestionado por la consecuencia del problema que vive el equipo actualmente, con 7 goles encajados en 3 partidos, Pimienta argumentó: «Esa solidez defensiva la perdimos en esos tres partidos. Los jugadores están bien y el estilo de juego es algo que no voy a cambiar.

Cuando no ganas no estás haciendo cosas bien, pero no te puedes quedar con el resultado porque si ves los partidos, la UD llega muchísimo a portería rival pero debemos finalizar y ser más efectivos».