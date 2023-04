Fabio: «Estamos ante un partido decisivo»

«Estamos ante un partido decisivo. Así de claro ha sido Fabio González en la comparecencia de prensa previa al choque frente al Levante (sábado, 17.30 horas). El centrocampista de Ingenio considera que la »solidez defensiva« que tenían, la han perdido en los últimos encuentros.

En primer lugar, Fabio quiso pedir disculpas a los aficionados desplazados a Granada: «Pedimos disculpas a la afición porque no estuvimos a la altura. Tenemos una afición de Primera y debemos luchar en el campo por ellos».

Ampliar

«Nuke y yo tenemos una rivalidad muy sana y eso nos hace mejor futbolistas. La competencia es buena y al equipo le hace bien tener dos jugadores de garantías por puesto. El que se lo gane jugará«, añadió el jugador de la UD.

Fabio se ha recuperado de una lesión de rodilla que le preocupó semanas atrás y comentó: «Estoy preparado y me encuentro bien a nivel de juego. En todos los partidos, con independencia de si soy o no titular, he rendido. Estoy preparado para lo que decida el míster».