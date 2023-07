«Espero cantar muchos goles de la UD... Se me verá el rejo amarillo»

Guayre Betancor, otra vez en Primera División y con la UD Las Palmas. Como en los viejos tiempos, aquella temporada 2000-01 en la que irrumpió como un trueno con un debut fabuloso. Tanto, que en apenas unos meses pasó de jugar en Tercera División de ser traspasado al Villarreal por 1.000 millones de las antiguas pesetas, una operación que no tenía precedentes y que durante largo tiempo se mantuvo como la más cuantiosa en la historia del club. Luego, Villarreal en Champions e internacional absoluto como cimas de su carrera. Reclamado por la plataforma Dazn, Guayre ejercerá de comentarista de los partidos de la UD en la temporada 2023-24. «A pie de campo y en contacto con los futbolistas, que es lo que más me gusta», reconoce ilusionado ahora que asume una faceta desconocida pero que le seduce.

-¿Cómo surge esta oportunidad, la de vivir el fútbol y la UD de otra manera?

-Recibí una llamada de Pablo Pinto, que es el productor ejecutivo de Dazn, y me ofreció estar como comentarista en los partidos de la UD. Quiero compatibilizar esto con mi labor como entrenador en el Huracán. Pedí permiso al club, me autorizaron y ya me comprometí. También me puse en contacto con la UD porque necesitaré estar informado de la actualidad del equipo y poder asistir a entrenamientos en Barranco Seco y, la verdad, me han dispensado un trato fantástico con todo tipo de facilidades por parte de Luis Helguera y Deivid.

-¿El trato contempla partidos en el Gran Canaria y fuera de casa?

-No sé si haremos alguno fuera de casa o varios. Es algo que no depende de mí y que, en todo caso, tendrá que decidir Dazn.

-Del balón en los pies al micrófono en la mano...

-Uno siempre ha sido corto en palabras pero eso lo hemos ido mejorando (risas)... Es una forma de seguir ligado al fútbol, ver entrenamientos, jugadores, aprender día a día, estar informado de la actualidad del equipo por lo que veo, sin que me lo tengan que contar... Es lo que me gusta y estoy muy contento.

-Habla de aprender y estar al día. ¿Cómo lleva ese reciclaje?

-Acabo de termina el campus que hice con los niños en Las Torres y estuve en La Gomera en un partido que se organizó con motivo de las Fiestas Patronales con veteranos canarios y de la selección española. La UD ha estado en Marbella hasta ahora y he visto todos los partidos por la televisión. Ahora estaré en Barranco Seco todos los días para conocer los detalles del equipo. Sé que voy a tener la colaboración de la UD y es algo que quiero agradecer públicamente.

-¿Con ganas de cantar muchos goles de la UD en Primera? Ya lo hizo como jugador y ahora querrá repetir desde la cabina...

-Por supuesto. Lo mismo hay que contenerse un poco cuando marque la UD al estar en la televisión, aunque como de cada equipo hay un exjugador, pues tampoco creo que tenga que disimular mucho mi alegría cuando el equipo marque. Se me va a ver el rejo amarillo. Espero poder cantar muchos goles y que sean importantes. La Primera División es una categoría complicadísima y todos los goles que haga la UD deben sumar puntos y lograr la permanencia.

-¿Qué le dice el equipo todavía a falta de los últimos refuerzos?

-De medio campo hacia arriba tenemos muchísimo talento, aunque, a decir verdad, en Primera todos los equipos tienen talento y calidad. Un despiste hace que cualquier rival te haga un desastre. El año pasado la UD fue un equipo dominante, pero hablamos de una categoría inferior. Ahora la dificultad es doble. Pero me parece bien que se quiera mantener esa personalidad. Pejiño, Viera, Sandro, Loiodice o Moleiro son desequilibrantes y eso habla bien del potencial del equipo. Pero, cuando no tengas la pelota, que no la vas a tener siempre, se requieren otras cosas.

-García Pimienta habla de dominar otros registros...

-Hay que adaptarse a que te sometan. Saber sufrir. Como decía antes, con la pelota no tenemos nada que envidiar a nadie porque con lo que ya hay, más lo que pueda venir, veo suficientes argumentos. Pero es bueno trabajar los aspectos relacionados a cuando no puedas o no te dejen llevar la iniciativa.

-Viera no necesita presentaciones. Jugó con él y lo conoce a la perfección. ¿En esta UD todo pasa por su inspiración?

-Jonathan tiene ya un reconocimiento, tanto aquí como fuera. Tiene más recorrido en Segunda División pero en los años en los que estuvo en Primera también destacó. No creo que haya un jugador español con su dominio de los tiempos, su calidad e inteligencia. Para mí sí, es la referencia del equipo. Eso no quita que podamos aprovechar otros recursos que hay en el equipo. Pejiño o jugadores de la casa como Moleiro o Sandro... Todos pueden marcar diferencias.

-Jugadores de la casa. Usted ha sido uno de los innumerables ejemplos de la fértil cantera de la UD. En su caso y en el de su generación la apuesta fue forzada por cuestiones económicas pero pasan los años y se sigue mirando a las inferiores, ya sea en Segunda o en Primera.

-Cuando subimos Ángel, Jorge y yo en el año 2000, y poco después Rubén, no había dinero para fichar y a nosotros nos vino de lujo, porque aprovechamos nuestra oportunidad y nos matamos a correr. Siempre digo que cuando un pibe sube al primer equipo, lo mínimo que hay que tener es entrega y darlo todo. Te pueden salir mejor o peor las cosas, pero que la gente vea que das lo que llevas dentro. A mí me produce una gran alegría que el club mantenga esta filosofía. No siempre van a surgir camadas como en la que yo estuve o como la de Viera y Vitolo. Pero uno ve que siempre se van incorporando canteranos que se consolidan. Es importantísimo que esto siga así y ojalá que un día la UD se consolide en Primera teniendo como referencia a los jugadores de la casa.

-Nada tiene que ver el Barranco Seco que usted conoció con el actual, con esa Ciudad Deportiva majestuosa...

-Barranco Seco es ahora el sueño que todos teníamos. Antes solo había un campo y si no entrenabas con el primer equipo, ni olías el césped. Las instalaciones que ahora tiene el club, sin duda, ayudarán a todos. El otro día subí a Barranco Seco y los campos son alfombras. Hace veinte años, cuando entrenábamos allí, podías sacar hasta una mina...

-En la Federación Interinsular, Huracán, el campus organizado recientemente. Guayre ha vuelto a ponerse las botas...

-Cuando dejé el fútbol estuve un par de años sin hacer nada. Y es lo peor que he hecho en mi vida. Lo mejor ha sido reconducirme en el fútbol base. Filiales de la UD, Federación, Huracán... Con los niños tengo tanto, siento que les llego. Me encanta lo que hago. Seguiré con el Juvenil del Huracán y muy contento de esta labor.

-¿Saben esos niños y chavales a los que entrena que usted fue quien fue?

-(Risas) ¡Qué va! Los padres sí, pero los niños nada... A mí me han llegado a preguntar si alguna vez jugué al fútbol... Me tienen que buscar en internet. Tampoco soy de los de ir diciendo lo que hice. Si me preguntan, sí lo hago. Pero, nada, con cosas de la vida. Que el tiempo pasa...

-¿Qué consejo le da a los jóvenes aprendices?

-Rosmen, exjugador como yo y que está ahora metido en la política en Lanzarote, me pidió hace poco un consejo para su hijo. Yle dije lo que a todos: que no dejen de estudiar. Yo lo hice pero tuve la suerte de llegar. No todos lo consiguen. Que hagan caso al entrenador y que disfruten.

-¿Los nuevos tiempos se han llevado por delante al futbolista de la calle?

-Desde hace años se habla de esto. Creo que, a nivel táctico, se ha evolucionado muchísimo. Los chiquillos en cadetes ya tienen unos conceptos de colocación impresionantes, muchísimo mejor que en mi época, donde quizás eso no se cuidaba. Y hay mucho técnico preparado que le ha dado un impulso a eso. Pero sí es verdad que se ha cortado aquello de búscate la vida en el campo. Llévate a uno, llévate a dos, sal de aquí, métete por allá... Ese juego de ahora de tocar y tocar, de todos en su lugar, evita la creatividad.