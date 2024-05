La UD no esperará por Carrión y Albés cobra fuerza

El técnico catalán sigue siendo la prioridad pero su incorporación depende de si el Oviedo asciende o no. El ex del Albacete, opción seria para el banquillo amarillo

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de mayo 2024, 14:44

La UD Las Palmas se queda huérfana de director de orquesta tras la salida, después del partido ante el Alavés (este domingo a las 15.15 horas), de García Pimienta tras dos años y medio al frente del equipo grancanario.

Sin embargo, la dirección deportiva de la UD no ha dejado de buscar el sustituto perfecto para el técnico catalán. Rubén Albés (Vigo, 1985) sería una buena opción, ya que se encuentra sin equipo luego de que fuera cesadocomo técnico del Albacete Balompié en marzo. Sus prestaciones esta temporada no han sido las mejores, puesto que dejó al cuadro manchego en apuros tras una mala racha en la Liga Hypermotion. Sin embargo, el fútbol que despliegan sus equipos gusta a Luis Helguera y se postula como una opción seria, si no sale la principal opción, Luis Carrión.

Sin tener experiencia en la élite del fútbol español, el preparador gallego ha dirigido al filial del Real Valladolid, el Real Club Celta de Vigo B, UCAM Murcia, FC Hermannstadt (de la liga rumana), CD Lugo y Albacete Balompié. En el club manchego estuvo al frente en 79 encuentros en Segunda División, con una media de 1,29 puntos por partido. Unas buenas cifras para un conjunto que siempre ha buscado sellar la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

No obstante, no le faltan novias a Rubén Albés. Desde que salió del Albacete con el que tenía un año más de contrato, le han llovido las ofertas desde Segunda División. Las pretensiones del Almería fueron seguidas por las del Sporting de Gijón para que lidere el proyecto del retorno a Primera, ya que este año con el grancanario Miguel Ángel Ramírez parece no lograrse. Además, ha entrado en la pugna el Levante. El entrenador gallego quiere dar un salto deportivo en su carrera y si no puede entrenar en Primera con la UD, buscará dirigir un equipo con un proyecto ambicioso y que tenga opciones de ascenso.

Por otro lado, parece que los caminos entre Barcelona y Gran Canaria insisten en ir de la mano, ya que Luis Carrión, entrenador del Oviedo, sigue siendo la prioridad. Nacido en la Ciudad Condal como Pimienta, algo más joven pero ya con experiencia en los banquillos, pues tiene 45 años pero ha dirigido a varios conjuntos a lo largo de su carrera profesional.

Carrión se formó como jugador en La Masía y tuvo un extenso recorrido por el fútbol modesto hasta su paso a los banquillos. Empezó por el filial del Córdoba, para seguir en el en el primer equipo andaluz, luego Melilla, Numancia y Cartagena. Llegó al Oviedo en septiembre y se ha revalorizado con un juego pujante y de vocación ofensiva.

Otra similitud entre Carrión y Pimienta es la filosofía de juego y el hecho de no haber dirigido hasta la fecha a un equipo en Primera. De ser el entrenador de la UD Las Palmas, Carrión sería debutante en dicha categoría. Otro punto en común que une a los dos entrenadores nacidos en Cataluña es que jugaron en el Barça en categorías inferiores. Ahora, con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, son codiciados por distintos clubes.

El cuadro carbayón le ha presentado una oferta de renovación al técnico catalán, que prefiere esperar, consciente de que tiene la oportunidad de dar el salto a Primera División. El preparador, que desembarcó en la capital asturiana tras dos años y medio en el Cartagena, no quiere precipitarse tomando una decisión de la cual se puede arrepentir, ya que podría dar el salto a la élite del fútbol español sin dejar el Carlos Tartiere. El único pero que le pone la UD es la precipitada salida de Pimienta, ya que el Oviedo sigue en competición y complicaría su incoporación.