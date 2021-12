Escaparate de oro para pedir sitio

Encuentro para demostrar capacidades y ambiciones. La Unión Deportiva visita esta tarde Pucela para medir fuerzas contra el Real Valladolid en la segunda ronda de la Copa del Rey, que será a partido único. A vida o muerte, vaya. Será un choque de titanes ante uno de los mejores conjuntos de la categoría de plata y que, a día de hoy, es firme candidado al ascenso a la élite.No estarán los titulares, que se volvieron a Gran Canaria para pensar en el Eibar, próximo rival, de enjundia también, en Liga.

Habrá cambios, y muchos, en un once que el propio Pepe Mel recitó ayer de carrerilla. Salvo que se guarde alguna carta bajo la manga, el preparador madrileño apostará por los menos habituales. En portería se colocará Álvaro Valles, que finalmente pudo viajar. El cancerbero tratará de arrebatarle el puesto a Raúl Fernández. En defensa, todo hace indicar que habrá cinco hombres, con dos carrileros de largo recorrido. Ale Díez se ubicará en la derecha, mientras que Benito hará lo propio por el otro lado. Coco, Ferigra y Álex Suárez mezclarán en el eje de la retaguardia. Por delante, en la sala de máquinas, Pol Salvador, Unai Veiga y Maikel Mesa. Arriba Armando Sadiku tratará de ser el pistolero oficial, con Óscar Pinchi sirviéndole de balones para golear.

Será un escaparate de oro, donde los futbolistas que habitualmente tienen que esperar turno desde el banquillo podrán exhibir cualidades y credenciales para gozar de más oportunidades en la competición doméstica. Pero aun así no va a renunciar Pepe Mel a pasar de ronda. Quiere que los suyos muestren nervio y ambición a partes iguales. El escenario no podría ser mejor: la casa de uno de los gallitos de la Segunda División. Allí podrán ganarse un sitio en un once futuro. Para ello deben estar a la altura y recuperar la confianza del preparador, como es el caso de Ferigra, que de indiscutible pasó a ser el quinto central.

Enfrente también habrá rotaciones, así lo apuntan desde el norte de Castilla. Sin embargo, los Fede San Emeterio, Javi Sáchez o Lucas Olaza querrán también continuidad. Tendrá que vigilar bien Las Palmas a Cristo González, que ya sabe lo que es meterle al conjunto grancanario y sin duda alguna afronta la batalla con especial motivación.

Choque de altos vuelos que podría marcar el devenir del combinado isleño, que cerrará 2021 este sábado en casa contra el Eibar y que luego, el 2 de enero, medirá fuerzas ante el Tenerife en el derbi más esperado, que se jugará en el Heliodoro Rodríguez López. Ganar para confiar.