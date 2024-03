La UD entra en recesión: un único triunfo en siete jornadas

La UD entra en recesión. Tras la derrota ante el Athletic Club de Bilbao por cero goles a dos, el equipo de García Pimienta evidencia síntomas de falta de pegada y concentración en defensa. No está haciendo la segunda vuelta soñada para un equipo que estaba tocando techo en el inicio de 2024.

Desde que comenzó el mes de febrero la UD solo ha ganado un partido de los últimos siete disputados, frente al Valencia en el Gran Canaria por 2-0, además consiguiendo los tres puntos en los minutos finales con un testarazo de Álex Suárez y un balón muerto en el área pequeña que engatilló Marc Cardona.

El nivel defensivo de la retaguardia amarilla ha bajado considerablemente, tal y como dijo García Pimienta en la rueda de prensa postpartido del Athletic Club: «Tenemos que corregir defensivamente porque si no es imposible conseguir puntos. Está claro que algo está sucediendo. Recuerdo los tres goles de Getafe que son acciones que si dejas este tipo de facilidades a jugadores de Primera es muy difícil que no acabe en gol. Nos había hecho fuerte conceder muy pocas ocasiones y que los rivales nos marcasen pocos goles».

Con los dos goles recibidos ante el conjunto de Vizcaya, ya son 11 las dianas encajadas en los últimos cuatro encuentros, una cifra que deja mucho que desear pero que el técnico catalán asegura que se trata «de un tema de falta de concentración» pero «nunca de relajación» por parte de sus jugadores.

Con el equipo rozando posiciones europeas en la tabla clasificatoria después de lograr un vital triunfo ante el Rayo en Vallecas (0-2), empezó la debacle para la UD Las Palmas de manera inexplicable. Aterrizó el Real Madrid en la isla para convertirse en el tercer equipo que se lleva la victoria del feudo amarillo, los grancanarios fueron a Granada con el objetivo de resarcirse, sin embargo, solo pudieron llevarse un punto a pesar de haber jugado toda la segunda mitad con un futbolista más. Luego del triunfo ante el Valencia en casa llegaría el partido «tonto» de la temporada frente al Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano (5-0).

Una semana más tarde, el cuadro de Pimienta recibía al Osasuna en el Gran Canaria y solo logra un reparto de puntos inservible, para finalizar yendo al gélido Coliseum de Getafe para rascar algo positivo tras ir perdiendo 3-1 en el marcador. Este 0-2 ante el Athletic hace daño a la parroquia amarilla, pues muchos estaban esperanzados con seguir peleando por los puestos europeos, si bien es cierto que desde las altas esferas del club de Pío XII se ha dicho desde el principio de campaña que «el objetivo es la salvación, no hay más».

Como dato revelador; desde el 23 de octubre de 2023, la UD Las Palmas no dejaba de marcar gol en el recinto de Siete Palmas. Fue frente al Rayo Vallecano en el partido en el que Munir falló un penalti y los madrileños se llevaron el triunfo apovechando la ventaja desde los once metros (0-1). Cifra que indica que el equipo no está pasando por su mejor momento de la presente campaña. Lo bueno, es que el próximo partido será ante su afición y contra el colista Almería de Jonathan Viera. Un alivio, ya que es el único equipo de La Liga EA Sports que todavía no ha logrado vencer ningún partido.

Saúl Coco no estará ante el Almería

García Pimienta no podrá contar con el central conejero, Saúl Coco, por acumulación de tarjetas. El colegiado, Ortiz Arias, le mostró la quinta cartulina amarilla del curso tras una dura entrada a Guruzeta en el partido vivido el domingo en el estadio de Gran Canaria, por lo que no podrá jugar el próximo fin de semana frente al Almería para «secar» a un viejo conocido, Jonathan Viera. Ahora tendrá dos semanas de descanso que le vendrá bien para ponerse a tono y recuperar su mejor nivel, tras no ir convocado con Guinea Ecuatorial para la próxima ventana de selecciones (fin de semana del 23 de marzo).