El día que el Tenerife decidió echar de su cantera a Maikel Mesa

En su último año de cadete, con todos los sueños de niño por cumplir, a Maikel Mesa le dieron puerta en el Tenerife. «Sesé Rivero -encargado de la cantera blanquiazul- me dijo que no contaban conmigo, que no me veía la proyección suficiente y que me tenía que ir», recuerda el centrocampista hoy convertido en referencia de la UD.