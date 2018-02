Drama con Bigas: pasará por el quirófano

La defensa de la UD seguirá huérfana de uno de sus mejores exponentes durante largo tiempo. Las noticias respecto a Bigas no pueden ser más nefastas después de que Paco Jémez confirmara ayer los peores pronósticos: el central balear sigue padeciendo dolores en la articulación afectada y, sin haber encontrado solución en las terapias de los fisioterapeutas, no queda otra que abrir con el bisturí y limpiar. Todo viene producido por una acumulación de grasa que, transformada en una fina membrana, se ha sedimentado entre la rótula y el fémur, derivando en dolorosas inflamaciones que, una y otra vez, se reproducen.

Para cuando reaparezca, la suerte del equipo ya puede estar echada

Antes de que el club emitiera el comunicado oficial anunciando la operación del futbolista, Paco Jémez encendió todas las alarmas, al especificar que, probablemente, podría verse privado de Bigas por lo que queda de temporada. «Con él tenemos un problema. Esa rodilla no va para adelante. Hemos intentado evitar el quirófano pero esa rodilla no va. Se entrena pero no se siente cómodo. Sintiéndolo mucho quizá tenga que pasar por el quirófano y tendríamos que prescindir de él hasta el final. No hemos visto esa mejoría. Le impide entrenar y competir. Pero quizá este año no podríamos contar con él», manifestó el entrenador.

Horas más tarde, Garcés, el especialista en la materia, precisaba que la convalecencia oscilará entre «un mes y mes y medio dependiendo de la evolución» del paciente. Sea como fuere, lo que es seguro es que Bigas no volverá a jugar como mínimo hasta abril y en el mejor de los casos, un contratiempo de cuidado para Paco Jémez, que lo perderá para el tramo decisivo de la temporada y en el que la UD se juega la permanencia. Para cuando pueda regresar, lo mismo la suerte ya está echada.

Pero no es nueva la costumbre de vivir sin Bigas para el entrenador, que únicamente lo ha podido utilizar en tres encuentros desde que arrancó el año: ida de la Copa ante el Valencia y en Liga frente al Éibar, media hora, y presencia testimonial, ya en el descuento, con el Athletic en San Mamés. Ya sin Lemos ni Aythami, con los que no contaba, la retaguardia queda bajo mínimos.