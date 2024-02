«A los dos equipos les guardo cariño pero la UD es el club de mi corazón»

Nauzet Pérez González (Las Palmas de Gran Canaria, 1985), ex de la UD y el club navarro, analiza el partido del próximo domingo donde se cruzan los dos escudos de su corazón. El guardameta, que posee una extensa trayectoria en el fútbol profesional, actualmente milita en el Unión Sur Yaiza de Tercera RFEF y las cosas le van realmente bien. A sus 38 años y asentado en el once, Nauzet vive una segunda juventud.

¿Qué piensa del próximo choque entre sus dos equipos del alma?

El encuentro va a ser muy disputado porque Osasuna es un equipo que disputa todos y cada uno de sus partidos. Es cierto que este año no le están yendo las cosas como ellos desearían, pero creo que estará igualado pese a que la UD llevará el peso del partido. Es muy difícil quitarle el balón. El juego del Osasuna es estar encerrado y tirar más a la contra, se encontrará cómodo también. La balanza puede caer para cualquier lado.

¿Siente un cariño especial por el Osasuna y la ciudad de Pamplona?

Cuando llegué a Osasuna, el equipo no estaba hecho para ascender. Conseguimos algo histórico. La gente se volcó con el equipo y, por ende, con los jugadores de esa temporada. La verdad que estuvimos muy bien y guardo con gran cariño la ciudad navarra porque mi hijo nació allí. Muchos factores que hacen que a Navarra y a Pamplona, en particular, le tenga mucho cariño.

¿Qué le parece el estilo de juego que despliega la UD de García Pimienta?

Yo creo que el míster tiene muchísima parte de culpa porque si nos ponemos a mirar la plantilla, a principio de campaña nadie hubiera dicho que estaríamos donde estamos ahora mismo. Temporadón el que están haciendo. Es un trabajo que viene de atrás, no solo de este año. Al fin y al cabo Pimienta saca partido de todos sus jugadores y le saca el máximo rédito al equipo para dar este nivel. Son cosas que se dan fruto del trabajo y la verdad que es un gusto verlos jugar. Se disfruta mucho.

Álvaro Valles y el balón en el pie.

Coincidí con Álvaro Valles en mi último año en Las Palmas. Él estaba en el filial, era suplente de Josep en Las Palmas Atlético. Imagínate lo que han cambiado las tornas. Es un grandísimo portero.

La figura de Yepes, entrenador de porteros

El entrenador de porteros que tiene la UD Las Palmas es, para mí, de los mejores de España. Hace un trabajo increíble con los chicos y se ha visto en la evolución de Valles, tanto en portería como en su juego de pies, posición y muchas cuestiones que ha logrado mejorar fruto del trabajo de Yepes. Pero no le quito méritos porque no me cabe la menor duda de que es un porterazo y lo demuestra cada jornada. Trabajo excepcional el de ambos.

Si tuviera que elegir tres equipos en los que ha estado, ¿cuáles son los que más le han marcado?

La UD Las Palmas en primer lugar, siempre. Osasuna, por lo que significó ese ascenso y el nacimiento de mi hijo y el tercero, posiblemente, Mallorca. Fuimos muy felices allí, la familia estaba contenta. Son los sitios de donde más pena me ha dado marcharme.

APOEL de Nicosia y su breve paso por la Champions League.

Al final cuando eres futbolista profesional, no solo miras lo que has hecho como profesional en el ámbito deportivo, sí sino en el general. El día a día, el entorno, la familia, etc. A todos los sitios le guardo cariño, pero la UD Las Palmas es el equipo de mi corazón.

La actualidad en el Unión Sur Yaiza de Tercera RFEF.

Estamos en buena situación, a dos puntos del líder. El ascenso directo es lo que buscamos. Se ha confeccionado una buena plantilla. El míster sabe lo que quiere y tiene jugadores que se adaptan perfectamente a lo que él pide. Nos están saliendo las cosas muy bien, porque aunque hagas un buen equipo te puede faltar esa pizca de fortuna, pero hasta el momento la estamos teniendo. El proyecto del club es meter al equipo en Segunda RFEF lo antes posible y espero que sea este año. Los tres primeros de la tabla dependemos de nosotros mismos. El que menos falle de aquí al final se llevará el gato al agua.

Es uno de los pocos porteros que ha logrado marcar de portería a portería, ¿qué se le pasa por la cabeza?

Pasó hace muchos años. Este año marqué uno con el Yaiza y me lo anularon porque no me sabía el nuevo reglamento. Después de un bote neutral, según la normativa, tienen que tocarla dos jugadores para que sea gol legal. Queda mal decirlo pero no estaba al tanto. Eso sí, lo volveré a intentar antes de retirarme.