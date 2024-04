La UD se desangra desde el punto de penalti

Gazzaniga detiene el disparo de Sandro Ramírez desde los once metros.

La UD Las Palmas se desangra desde el punto de penalti y vuelve a caer en casa (0-2). Salió el once de Pimienta con la sorpresa de Sinkgraven en el once inicial, que castigó a Sergi Cardona por haber bajado el nivel de sus prestaciones en los últimos partidos. La UD continúa tentando a la suerte al no conseguir la permanencia matemática aún. Otro varapalo en el Gran Canaria ante el Girona.

En los primeros compases del choque el equipo dirigido por Míchel tuvo el control del juego y, tan solo unos minutos más tarde, llegaría la primera ocasión del choque. El Girona lo intentó con un disparo lejano de Aleix García. Pero la UD enseñó los dientes y Moleiro tuvo en sus botas el 1-0 tras una volea cerca de la meta de Gazzaniga, en lo que se podría considerar la primera gran ocasión para los amarillos. Transcurría el minuto seis de juego cuando un gran balón servido por el holandés Sinkgraven, dejaba solo a Moleiro frente al portero y, en recorte excepcional del canterano, es derribado por David López para que el colegiado señalara, previo paso por VAR, la pena máxima. Lanzaba Sandro fuerte pero no bien ajustado y sería repelido por el guardameta Gazzaniga con la cara. Duro varapalo para el conjunto amarillo, negado ante el gol. La UD Las Palmas se dedicó a buscar balones al espacio, puesto que el Girona también usa el sistema de mantener la defensa alta y el cuadro de Pimienta intentaba sacarle rédito a través de balones a las espaldas de los centrales. El partido se abría en el Gran Canaria. Eran minutos de control de juego por ambas escuadras, cuyo ADN es similar. Sin embargo, en el minuto 23 de juego el Girona, que ya empezaba a apretar sobre la meta de Valles, bombearía un saque de esquina bien ejecutado dirigido al punto de penalti. De esta manera, a Kirian se le escapaba la marca y, con un agarrón claro a Eric García, propiciaba un penalti en contra. Dovbyk erró desde los once metros pero, muy cauto, David López que venía llegando de atrás solo tuvo que aprovechar el rechace. El Girona no desperdició su oportunidad y se adelantó en el luminoso. Se pasaba del posible 1-0 a gol en contra y de nuevo a sufrir. Las Palmas lo intenta pero se encontraba con mala fortuna de cara a gol. Le faltaba meterle más ritmo al elenco insular, que no podía controlar las incisivas internadas del brasileño Yan Couto, con sus diabluras por banda. Al borde del descanso, la tuvo Dovbyk con un chut dentro del área que se fue por muy poco. El killer ucraniano, fallón hasta el momento. El Girona se defendía de buena manera, con un bloque bien compacto y sólido y seguro atrás. Poco activo Kirian en esta primera parte (0-1). La segunda mitad del choque comenzaría de la peor manera para la UD, el colegiado volvería a pitar un penalti muy polémico de Mika Mármol sobre Yan Couto, incluso acudiendo al VAR, aunque el equipo amarillo sigue gafado y castigado por el videoarbitraje en la presente temporada. El gol lo transformaba, ahora sí, el pichichi de la liga, el ucranio Artem Dovbyk para situar el 0-2 en el marcador y poner el partido ya muy cuesta arriba para los amarillos. Daba un paso más el cuadro catalán en sus aspiraciones de entrar en Champions League y otro paso atrás la UD para consolidar la categoría un año más. Pimienta daba entrada por partida triple a Marc Cardona, Munir y Sergi Cardona en sustitución de Ale Suárez, Sandro y Sinkgraven, retrasando a Marvin al lateral diestro, o lo que es lo mismo todos cambios naturales, sin arriesgar absolutamente nada. En los últimos instantes del partido, la UD se acercó un poco más sobre el arco catalán pero sin precisión puesto que la intensidad ya no era la misma y se veían muy por debajo del Girona, y no solo en el marcador. En el 90 la tendría en dos ocasiones la UD, primero Moleiro con un tiro al larguero desde lejos y luego Benito con un potente chut que se marchó por poco. Nueva derrota en casa para los amarillos, ya son nueve encuentros sin lograr la victoria.