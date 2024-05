Una UD desalmada y con mirada taciturna: solo dos puntos de 30 posibles

Cuando la desgracia aprieta, hasta la vista se nubla. La vida es tan caprichosa que no entiende de tiempos ni treguas. Venía la UD con una sonrisa gigantesca, bailando con buen fútbol en la máxima categoría, logrando resultados que incluso la acercaban a Europa. Pero, desde el mazazo contra el Atlético (5-0), todo ha sido dolor. Dos puntos de los últimos 30 posibles. Un equipo incapaz de ganar a nadie. Un escuadrón que reza para que acabe ya la agonía en la que se ha transformado la campaña.

Cierto es que el Reale Arena no era el escenario más fácil para revertir una dinámica espantosa. Tampoco la Real Sociedad, conjunto que compitió con destrezas en la Champions, era el rival idóneo para el reencuentro con un triunfo que cada día se ve mucho más lejos.

Antes, la mirada de Las Palmas era desafiante. Derrochaba ambición y optimismo. Ahora, en ella reina la desgana. Con futbolistas lejos de su mejor nivel, con otros que nunca han estado y con los suplentes ya sabiendo que, luego de toda esta cuenta de derrotas, mejor buscar acomodo en cualquier otro sitio.

Insistieron Kirian Rodríguez y García Pimienta en la previa que sería injusto acabar el curso con esta calamitosa racha. Pero la realidad es que son ellos, cuerpo técnico y futbolistas, los únicos capaces de frenar la hemorragia. Y para ello, cuando con el fútbol no basta, también hay que pelear con corazón y sangre. No hay más. La UD no es el City de Guardiola ni el Leverkusen que enamora a todos de Xabi Alonso. Es por eso que hay que dar la cara, enseñar dientes y bajar al barro. No se puede deambular desalmados por el césped.

La soga no aprieta el cuello por el buen hacer de los amarillos durante el primer tramo del campeonato. Ahí sacó un buen colchón de puntos el equipo grancanario. Pero también porque los tres que están en puestos de descenso han puesto muchas facilidades al resto para obtener la permanencia. Lo del Almería clama al cielo. Y Granada y Cádiz también han regalado cosas. El año que viene, tal vez, no sea tan sencillo lograr la salvación.