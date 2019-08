David Timor rescinde y la UD respira

ignacio s. acedo las palmas de gran canaria

Por sorpresa y sin que entrara en las previsiones se anunció a primera hora de la tarde de ayer la rescisión del contrato que vinculaba a David Timor a la UD hasta 2023. El centrocampista valenciano, que recientemente había ampliado su relación laboral con la entidad un año más rebajando su salario, era, con todo, uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla, tal y como se especificó en la nota oficial del club, rondando el millón de euros por campaña y estipulando casi el doble de lo firmado en caso de ascenso a Primera División. Con estas cantidades comprometidas, lograr su desvinculación es, por encima de cuestiones competitivas, un ahorro superlativo para la economía de guerra que ahora marca la gestión diaria. Las partes salen beneficiadas con un pacto que no contempla compensación ni liquidación alguna pero que en la zona noble del Gran Canaria valoran de la mejor manera. En realidad Timor, que llegó en agosto de 2018 procedente del Girona, nunca llegó a cuajar en la UD pese a la buena fama que le precedía y ser un fijo en las alineaciones. La campaña pasada disputó 35 encuentros oficiales, todos con la condición de titular, y en el presente curso había sido también inamovible en las dos jornadas disputadas. Con todo, su rendimiento ha estado bajo sospecha por no alcanzar el nivel que se esperaba. Considerando que en octubre cumple 30 años, no parece un mal trato para el club.

«La UD Las Palmas quiere agradecer el compromiso, profesionalidad y entrega de Timor defendiendo la camiseta amarilla, al tiempo que le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional. La UD Las Palmas se reserva un 10% de un futuro traspaso del jugador», concluyó la nota emitida por la entidad .

El alivio financiero que se añade con esta baja es un impulso casi definitivo ( «hemos tenido que bajar 13 millones del presupuesto de la plantilla y nos quedan por reducir 5 millones más con gestiones que se realizarán en estos días», había anunciado previamente Miguel Ángel Ramírez) para alcanzar el equilibrio perseguido y que permita definir la configuración final de la plantilla.

Hay que encontrar destino «a cuatro o cinco jugadores más como mínimo», según las estimaciones del alto mando, lo que anuncia trajín hasta el lunes, último día que habilita los pases en el mercado estival.

Fuera ya Timor, cuyo destino será el Getafe, Pepe Mel se verá obligado a modificar sus planes a corto plazo. Hay previsión de añadir a la cesta de la compra un jugador de corte organizativo, pero para el partido de mañana ante el Racing de Santander tiene lo que tiene.

Mauricio Lemos asoma como alternativa más factible en la lista de opciones para escudar a Ruiz de Galarreta. Aunque sale de lesión y no tiene ritmo de competición, tampoco hay más para elegir, lesionados Josemi, Mesa y Fabio. Javi Castellano o reubicar a Deivid como seis aparecen opciones con menos peso.