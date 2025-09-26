Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Cambio en un impuesto de Las Palmas de Gran Canaria: el tributo sobre las construcciones tendrá nuevas bonificaciones

Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - UD Almería

El encuentro tendrá lugar el este 27 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:03

La UD Las Palmas se enfrenta este sábado 27 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria, al UD Almería, a partir de las 20.00 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

  • Ariadna Virginia García Pérez

  • Pedro Luis Rodríguez Suárez

  • Norberto Hernández Pérez

