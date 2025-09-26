Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - UD Almería
El encuentro tendrá lugar el este 27 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:03
La UD Las Palmas se enfrenta este sábado 27 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria, al UD Almería, a partir de las 20.00 horas.
CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.
Nombre de los ganadores
-
Ariadna Virginia García Pérez
-
Pedro Luis Rodríguez Suárez
-
Norberto Hernández Pérez
