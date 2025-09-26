Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - UD Almería El encuentro tendrá lugar el este 27 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

La UD Las Palmas se enfrenta este sábado 27 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria, al UD Almería, a partir de las 20.00 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores Ariadna Virginia García Pérez

Pedro Luis Rodríguez Suárez

Norberto Hernández Pérez

