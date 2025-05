El club amarillo pide perdón en un comunicado oficial

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 14 de mayo 2025, 20:32 | Actualizado 21:23h. Comenta Compartir

Tras confirmarse el descenso de la UD Las Palmas con el triunfo este miércoles del Alavés ante el Valencia (1-0), la entidad amarilla ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales entonando el 'mea culpa' y pidiendo «perdón» a la afición. Estas fueron las palabras:

«Hoy es un día de esos que duelen. El descenso se ha confirmado, y con él llega una tristeza que compartimos con todos los que sienten estos colores. No es solo una clasificación: es el golpe que te deja sin aliento después de tanto empuje, tanta ilusión, tanto camino juntos.

A ti, afición, lo primero que tenemos que hacer es pedirte perdón. Perdón por no haber correspondido con resultados a todo lo que ustedes nos han dado. A quienes se han abonado, han llenado el estadio, han seguido al equipo dentro y fuera de casa, han transmitido aliento incluso en la distancia: gracias de corazón.

Hemos trabajado con honestidad y compromiso, pero no ha sido suficiente. Hubo decisiones que no salieron bien. Lo reconocemos sin rodeos. Y desde hoy empezamos a levantarnos, porque no vamos a quedarnos en el suelo.

Sabemos que no ha sido un año fácil para el futbol canario. Y eso nos duele doble. Pero también nos une. Porque si algo sabemos en esta tierra es cómo empezar de nuevo.

A nuestros patrocinadores y colaboradores, gracias por brindarnos ese apoyo tan necesario que ha estado por encima de cualquier marcador.

Este año celebramos el 75 aniversario. No es el desenlace sonado, pero nos ha servido para mirar hacia atrás y darnos cuenta de todo lo que hemos superado. Y de por qué seguimos aquí.

Volveremos. Más fuertes y más unidos. Porque esto no va solo de subir o bajar. Va de pertenecer, de representar a una tierra«.