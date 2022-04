Clemente: «Si estamos unidos todo va a ser más fácil»

Óscar Clemente, que se ha ganado el sitio con García Pimienta en las dos últimas victorias del a UD Las Palmas, analiza lo que viene, con el Amorebieta en mente (sábado, 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria). El tinerfeño rebaja la euforia y dice que el equipo tiene los pies en la tierra. Que hay que seguir peleando. Y espera mantenerse en las alineaciones.

«Hemos tenido muchos partidos en los que no conseguimos la victoria por mala suerte y ahora se están viendo los resultados. El equipo está contento», aseveró Óscar Clemente en sala de prensa.

«El míster me ha dado la oportunidad y estoy intentando aprovecharla. Estamos tranquilos y desde dentro lo tenemos claro. El mensaje debe ser ese, lo vamos a intentar hasta el final», comentó el atacante isleño.

« Me estaba costando más, pero estoy en un buen momento de forma. Me noto bien, a nivel físico y metal. No creo que juegue más por el cambio de entrenador, sino por mí. Estoy dando un paso adelante», aclaró sobre su situación personal.

« No podemos estar pendiente de los medios porque eso es todo negativo», dijo al ser cuestionado sobre las críticas del equipo con los malos resultados anteriores a estas tres últimas victorias.

«Si nosotros no ganamos, no vamos a estar arriba»

«Si nosotros no ganamos, no vamos a estar arriba, por eso no miramos a los otros equipos, nos centramos en lo nuestro», añadió Clemente.

«El Amorebieta se está jugando la vida y viene de ganar un partido importante. Debemos estar concentrados», objetó sobre al rival y las necesidades que tiene para salvar la categoría.

« Si estamos unidos todo va a ser muchísimo más fácil. El otro día se divirtió todo el mundo y espero que este fin de semana sea lo mismo», comentó sobre la importancia de la afición de cara al final de la campaña.

«Es importante tener a una persona que nos dedica tanto tiempo, es una pieza clave ahora mismo y así será hasta el final de temporada», aclaró sobre la figura del psicólogo.

«Supongo que al verme entrenar, le habré gustado al míster, yo no he tenido ninguna conversación con él para cambiar mi papel. Con los jugadores que tenemos es muy fácil jugar y te diviertes haciéndolo. Yo me siento muy cómodo», indicó el futbolista de la UD Las Palmas.