Cillessen ya está en Gran Canaria: «Ojalá pueda ayudar al equipo a salvarnos»

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de abril 2025, 16:23 Comenta Compartir

El portero de la UD Las Palmas, Cillessen abandona el hospital y regresa a Gran Canaria este martes a Gran Canaria tras una semana hospitalizado en Vigo, donde fue operado de una perforación intestinal sufrida en el partido del 31 de marzo contra el Celta, y no pierde la esperanza de reaparecer antes de que acabe LaLiga EA Sports.

El guardameta neerlandés atendió a algunos medios de comunicación en el aeropuerto de Vigo y declaró que la evolución de la lesión es buena, aunque deberá someterse a más pruebas, ahora en Gran Canaria.

«Estoy muy bien, no ha sido una semana fácil, pero ahora estoy mucho mejor, feliz de poder volver a la isla para seguirme curando. Vamos a ver cuánto tiempo. La semana que viene me voy a hacer más pruebas para ver cómo estoy«, manifestó el portero amarillo.

Cillessen sufrió un encontronazo con el delantero céltico Borja Iglesias, y esa misma noche tuvo que ser operado de urgencia por una perforación en el intestino delgado.

«El primer día estuve muy mal, pero después he estado mucho mejor. Ojalá siga así y pueda ayudar al equipo para salvarnos», expuso el que hasta ahora había sido portero titular en el equipo amarillo.

La UD Las Palmas descansará este martes, y el miércoles volverá a los entrenamientos, por lo que Cillessen ya podrá entrar en contacto con sus compañeros, aunque no se ha definido el periodo que estará de baja.

«Si me dan el 'ok' para entrenar, me voy directamente, pero esto no es como una lesión en el muslo o algo así, esta cuesta un poco más. Vamos a ver cómo van las pruebas y después sabremos un poquito más«, reconoció.

El portero del equipo amarillo recibió en el hospital Ribera Pobisa de Vigo la visita del propio Borja Iglesias, quien le regaló una camiseta con un mensaje de ánimo, firmada por la plantilla del Celta, y se fotografió con el personal médico que le atendió desde la noche del 31 de marzo, como muestra de agradecimiento.

😍 ¡Ya lo tenemos en casa!



Jasper Cillessen ya se encuentra en Gran Canaria, donde seguirá su proceso de recuperación tras haber sido operado con éxito de la perforación en el intestino delgado 👏🏽 #LaUniónHaceLasPalmas #LaUniónDePorVida pic.twitter.com/g9PzP5bF0g — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 8, 2025

Temas

Real Club Celta de Vigo