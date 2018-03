Chichizola brilla en medio de la oscuridad

El guardameta argentino llegó a la isla con la vitola de titular. Era el recambio natural de Javi Varas y la secretaría técnica apostó por él encandilados por sus reflejos, proyección y juego con los pies, a pesar de venir de una competición menor como es la Serie B italiana. Y empezó siendo indiscutible. Manolo Márquez no dudó en otorgarle un papel de fijo en la portería y el argentino no le falló. Las cosas fueron como todos esperaban hasta que el técnico catalán adelantó su renuncia. Entonces llegó Pako Ayestarán y la vida cambió para el cancerbero. Chichizola comenzó siendo también el portero titular para el vasco, pero vinieron las goleadas en contra, y el ex del Valencia apostó por un cambio en la portería en busca de una reacción que nunca llegó.