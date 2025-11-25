El capataz del Castellón es de Fuerteventura, jugó en el Tenerife y se pegará contra la UD Las Palmas

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Siempre hay un canario en cualquier parte del mundo, dejando su sello. Su esencia. En Castellón reside, desde 2023, un majorero que jugó en el Tenerife y que ahora levantará espadas contra la UD Las Palmas. Alberto Jiménez, a sus 33 años, es el capataz del conjunto blanquinegro. Capitán del equipo, líder de la zaga y hombre fuerte del vestuario, el isleño se las verá con Milos Lukovic este domingo (20.00 horas) en Castalia para cerrar la jornada 16 de la Segunda División.

Lo hará Alberto Jiménez en uno de sus mejores momentos como profesional. Desde Fuerteventura dio el salto a los filiales del CDTenerife. Jugó cedido en el Valencia Mestalla y en el Albacete, luego, dio el salto a la primera plantilla blanquiazul. Estuvo desde 2013 hasta 2022 vinculado al Tenerife, club con el que disputó 215 encuentros como profesional.

Tras su paso por la isla vecina, Alberto concluyó contrato y se fue al Córdoba para competir un año en Primera Federación. De allí se fue al Castellón para ascenderlo, también de Primera RFEF a Segunda División. Son ya tres campañas liderando la retaguardia del Castellón, que incluso la temporada pasada fue una de las sorpresas de la categoría de plata.

Contra Las Palmas llegará después de marcar un golazo en la victoria en casa del Andorra por 1-3. Indiscutible en la zaga del Castellón, Alberto se las verá ahora contra una UDLas Palmas que siempre ha sido rival, por eso del derbi con el Tenerife, y a quien intentará poner el cerrojo para frenar su gloriosa racha.

Así, el majorero, natural de La Oliva, se pegará con Milos Lukovic, jugador también de sangre caliente, para defender un escudo que le sienta bien. Este curso ha jugado once partidos y suma 912 minutos. Con el brazalete en su bíceps izquierdo esperará Alberto para dar el golpe.