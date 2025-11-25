Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara debate sobre el 'Decreto Canarias', Radiotelevisión Canaria, el REF y el reto demográfico
Alberto Jiménez celebra el gol que anotó la pasada jornada al Andorra. LaLiga

El capataz del Castellón es de Fuerteventura, jugó en el Tenerife y se pegará contra la UD Las Palmas

Fútbol ·

Alberto Jiménez, capitán general del equipo y líder de la defensa, enseñará los dientes para frenar la racha del conjunto amarillo

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

Siempre hay un canario en cualquier parte del mundo, dejando su sello. Su esencia. En Castellón reside, desde 2023, un majorero que jugó en el Tenerife y que ahora levantará espadas contra la UD Las Palmas. Alberto Jiménez, a sus 33 años, es el capataz del conjunto blanquinegro. Capitán del equipo, líder de la zaga y hombre fuerte del vestuario, el isleño se las verá con Milos Lukovic este domingo (20.00 horas) en Castalia para cerrar la jornada 16 de la Segunda División.

Lo hará Alberto Jiménez en uno de sus mejores momentos como profesional. Desde Fuerteventura dio el salto a los filiales del CDTenerife. Jugó cedido en el Valencia Mestalla y en el Albacete, luego, dio el salto a la primera plantilla blanquiazul. Estuvo desde 2013 hasta 2022 vinculado al Tenerife, club con el que disputó 215 encuentros como profesional.

Tras su paso por la isla vecina, Alberto concluyó contrato y se fue al Córdoba para competir un año en Primera Federación. De allí se fue al Castellón para ascenderlo, también de Primera RFEF a Segunda División. Son ya tres campañas liderando la retaguardia del Castellón, que incluso la temporada pasada fue una de las sorpresas de la categoría de plata.

Contra Las Palmas llegará después de marcar un golazo en la victoria en casa del Andorra por 1-3. Indiscutible en la zaga del Castellón, Alberto se las verá ahora contra una UDLas Palmas que siempre ha sido rival, por eso del derbi con el Tenerife, y a quien intentará poner el cerrojo para frenar su gloriosa racha.

Así, el majorero, natural de La Oliva, se pegará con Milos Lukovic, jugador también de sangre caliente, para defender un escudo que le sienta bien. Este curso ha jugado once partidos y suma 912 minutos. Con el brazalete en su bíceps izquierdo esperará Alberto para dar el golpe.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  3. 3 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  4. 4 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  5. 5 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  7. 7 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  8. 8 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  9. 9 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 La Aemet anuncia una tregua y advierte de lo que está por venir en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El capataz del Castellón es de Fuerteventura, jugó en el Tenerife y se pegará contra la UD Las Palmas

El capataz del Castellón es de Fuerteventura, jugó en el Tenerife y se pegará contra la UD Las Palmas