Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los jugadores celebrando un gol en el partido ante la Real Sociedad B. Cober

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Cádiz CF

El encuentro tendrá lugar el próximo 5 de octubre, a las 20.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:06

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra el Cádiz FC desde este viernes 19 de septiembre y hasta ... el viernes 3 de octubre a las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo 5 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Gran Canaria.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 Ya son 17 los detenidos en la operación contra el narcotráfico presuntamente liderada por José el del Buque
  4. 4 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  7. 7 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  8. 8 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  9. 9 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  10. 10 Aena destina 1.000 millones para tres aeropuertos canarios y hará retoques en el resto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Cádiz CF

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Cádiz CF