Imagen de archivo de un partido de temporada de la UD Las Palmas. C7

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - R. Sociedad B

El encuentro tendrá lugar el próximo 12 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Estadio de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:40

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra la Real Sociedad B desde este viernes 29 de agosto y ... hasta el jueves 11 de septiembre a las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo 12 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Gran Canaria.

