CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - R. Sociedad B
El encuentro tendrá lugar el próximo 12 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 29 de agosto 2025, 11:40
CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra la Real Sociedad B desde este viernes 29 de agosto y ... hasta el jueves 11 de septiembre a las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo 12 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Gran Canaria.
Para participar solo tiene que estar registrado en Canarias7 y aportar algunos datos personales para poder contactarle. El mismo viernes 11 de septiembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.
Consulte todos los sorteos activos.
