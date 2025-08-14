CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Málaga CF
El encuentro tendrá lugar el próximo 31 de agosto, a als 18.30, en el Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 14 de agosto 2025, 09:22
CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra el Málaga FC desde este jueves 14 y hasta el viernes ... 29 de agosto a las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 31 de agosto a las 18:30 horas en el Estadio Gran Canaria.
El mismo viernes 29 de agosto se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.
