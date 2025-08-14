Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un partido amistoso de pretemporada de la UD Las Palmas. C7

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Málaga CF

El encuentro tendrá lugar el próximo 31 de agosto, a als 18.30, en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:22

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra el Málaga FC desde este jueves 14 y hasta el viernes ... 29 de agosto a las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 31 de agosto a las 18:30 horas en el Estadio Gran Canaria.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  3. 3 El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias
  5. 5 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata
  6. 6 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  7. 7 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas
  8. 8 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  9. 9 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  10. 10 El calor afloja, pero con temperaturas aún altas y calima

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Málaga CF

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Málaga CF