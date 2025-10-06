El Cabildo adjudica a Hercal Diggers las primeras obras de la remodelación del Estadio de Gran Canaria La obra, la demolición de la Torres Este y la Torre de Control Este, tiene un un plazo de 16 semanas

El Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado a la empresa Hercal Diggers los trabajos de demolición de la Torre Este y la Torre de Control Este, un proyecto valorado en 804.432,60 euros que se ejecutará en 16 semanas desde la firma del acta de replanteo y que es el primer paso en la remodelación del estadio con vistas al Mundial 2030.

Está previsto que las obras terminen en octubre de 2029, fecha clave en la cuenta atrás hacia el torneo en el que Gran Canaria será una de las once sedes oficiales en España.

La demolición afectará a una superficie de 3.360,45 metros cuadrados y se llevará a cabo con maquinaria especializada, con el objetivo de garantizar la seguridad, minimizar las molestias a los usuarios habituales del recinto y facilitar el avance de las posteriores fases de la remodelación.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, expresó la importancia de este hito: «Después de varios meses de intenso trabajo técnico y administrativo, por fin vamos a ver las primeras transformaciones del Estadio de Gran Canaria». Esta adjudicación, según señala, «no es un trámite más: es el arranque real de una serie de actuaciones que cambiarán la fisonomía del recinto y la experiencia de miles de aficionados que lo visitan cada año».

Romero subrayó además el carácter estratégico de la obra. «Confiamos en que la reforma integral concluya en octubre de 2029, varios meses antes del Mundial». El máximo responsable del Insitutto Insular de Deportes quiso recalcar que esta actuación se suma a otras iniciativas que el organismo deportivo impulsa en distintos municipios, porque «nuestro compromiso no se limita al Estadio. Seguiremos invirtiendo en el Centro Insular de Deportes y en instalaciones municipales repartidas por toda la geografía insular, porque queremos que el deporte se practique en condiciones óptimas en cada rincón de Gran Canaria».