Benito se plantea cerrar su etapa en la UD y buscar cobijo en Asia

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 27 de mayo 2025, 12:11 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

Al finalizar la temporada 2024-25, Benito Ramírez (La Aldea, 1995) acaba contrato con la UD Las Palmas. El jugador grancanario se plantea cerrar su etapa en el club amarillo y buscar cobijo en un equipo asiático, ya que según dijo el propio futbolista le han llegado ofertas de Malasia, país en el cual militan sus excompañeros Jesé Rodríguez y Roque Mesa.

El lateral zurdo apenas ha tenido protagonismo esta temporada y es que no ha contado ni para Luis Carrión ni para Diego Martínez. En total, ha sumado 467 minutos en 19 partidos en el presente curso pero sin relevancia en el juego ni en resultados. No completó ni un solo encuentro.

Cifras que indican el poco valor que se le ha dado al aldeano en Primera División. Si llegara su despedida con el cuadro grancanario, Benito puede decir que ha portado el brazalete de capitán con el equipo de su tierra en la élite, lo hizo contra el RCD Espanyol en el RCDE Stadium.

Termina contrato el 30 de junio y desde el club se entiende que su etapa en Las Palmas ha finalizado. A sus 29 años busca un destino exótico y podría recalar en la Liga de Malasia. Al término de la temporada, expuso: «Me sentaré a hablar con el presidente. Me gustaría estar toda mi vida aquí, pero no he tenido el protagonismo que me hubiera gustado».

Ramírez también quiso lanzar un mensaje a la afición amarilla, apelando a la unidad para recuperar la categoría: «No es el momento de pensar en uno mismo» y siguió lo vamos a intentar, vamos a volver otra vez y entre todos juntos lo vamos a conseguir«.