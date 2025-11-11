Aythami Artiles: «Incluso en los malos momentos, que pueden llegar, veo a la UD como un claro aspirante al ascenso»

El genuino defensa de Arguineguín analizó la situación actual del equipo amarillo y el reciente triunfo ante el Racing, todo un «golpe sobre la mesa» de la 2ª División

Aythami Artiles (39 años) todavía tiene fútbol para rato. Protagonista de dos ascensos con la UD, es una de las últimas perlas que ha dado la retaguardia amarilla. Ahora imparte magisterio en el Arucas de Tercera División, donde busca el ascenso, al igual que Las Palmas tras el triunfo cosechado ante el líder (3-1) el pasado fin de semana.

-¿Cómo vio el triunfo de la UD ante el Racing?

-Me da la sensación de que el equipo ha conseguido plasmar un registro que no habíamos visto esta temporada: remontar un encuentro y además, de la manera que lo hizo. Metió el empate, olió la sangre y cayeron los goles. Si la primera parte hubiera durado más, estoy seguro que el resultado habría sido más amplio. Luego en la segunda mitad, juega con el resultado y con el rival. Me encantó.

-En la Península se habló mucho, en la previa, del choque de estilos. De un Racing ofensivo y de una UD que maximizaba sus números desde la defensa. Pero aquí tenemos la sensación de que el equipo tiene calidad como para plasmar más caudal ofensivo. ¿Coincide con esa apreciación?

-Vayamos por partes. Hay que ir partido a partido. El Racing fue superior en los primeros 15 minutos. Supo reaccionar, mostrando solidez y eficacia. Vimos, además, una Unión Deportiva goleadora y creo que es el camino a seguir: un equipo que gana y que juega bien.

-Pese a lo que se decía desde el club a principio de temporada, que se insistía en la permanencia como objetivo, entiendo que, con estos números, tenemos ya que candidatear sí o sí a Las Palmas para esa lucha por el ascenso.

-Sí, recuerdo que en pretemporada se hablaba de la permanencia. Pero para un equipo que acaba de descender, el objetivo no puede ser otro que subir. Además, veo cosas que me recuerdan a los anteriores ascensos. Me explico; incluso en las malas, cuando hay encuentros en los que juegas peor o que el rival se muestra mejor, el equipo saca el triunfo o el empate. No deja de sumar. Lo hemos visto en los últimos encuentros fuera de casa. Se muestra sólido y, aparte, la UD tiene una plantilla que marca las diferencias en la categoría.

-Hay una especie de axioma que ha dejado grabado casi a fuego el entrenador, Luis García, en el cual incide en que «en este particular manicomio que es la Segunda debemos ser los más cuerdos de la categoría. ¿Coincide con esa metáfora?

-Totalmente. Desde el inicio, vi al equipo bastante sólido en defensa, que no significa que el equipo tenga un estilo defensivo ni mucho menos. Veo a un míster con las ideas muy claras, mostrando un equipo pragmático. Habrá gente que pueda echar de menos más triangulaciones o algo más de gol pero esta es una plantilla equilibrada y hay que tener en cuenta de que la Segunda es una liga muy larga. Yo lo veo como un claro aspirante al ascenso, incluso en las malas.

-Sin demeritar los logros de esta plantilla, ante el Racing saltó en el once únicamente Ale García dentro de la nómina de canteranos o jugadores isleños que tiene la UD. ¿Echa en falta una mayor presencia de jugadores de la tierra?

-Normalmente, se tira de la cantera cuando no se está tan boyante económicamente. Eso ocurre en todos los equipos, incluso en el Barça lo ves. El equipo lo está haciendo muy bien, insisto, si bien seguramente el sentimiento de pertenencia y el arraigo de un canario -o de un canarión, en este caso- a la UD puede sentir eso y echarlo en falta. Pero bueno, cuando se hacen las plantillas es lo que hay. Posiblemente al director deportivo no le guste tanto los jugadores canarios, algo que ya sabíamos desde hace tiempo. Por otro lado, Ale García está siendo el ejemplo a seguir para todos los canteranos. Un chico que no lo ha tenido fácil; incluso el año pasado jugó muy poco, pero el míster vio algo en él y lo está haciendo muy bien ahora, sobre todo de cara a gol.

-Individualizando el análisis, ¿Cómo valora el retorno de Kirian tras la recaída que sufrió de su enfermedad?

-Es un jugador que siempre quiere el balón y que le gusta proyectar el juego en ataque, con mucho criterio. En las últimas semanas ha ido a más, Fuera del césped es todo un referente. Es un chico que siempre está ahí. Me alegro por él. Sin duda, que esté o no el campo, el equipo lo nota.

-Luego está Jonathan Viera, que vuelve tras sus problemas físicos. ¿Cómo ve su rol en el equipo?

-Te diría que no le hace falta ganar peso en el equipo, por que él ya lo tiene. Es más, estoy seguro que esta próxima jornada va a jugar, va a querer marcar los tiempos del encuentro y va a querer ganar. Siempre es decisivo en muchas facetas.

-Después de tener la enfermería repleta de efectivos ofensivos, la buena noticia es que seguimos recuperando piezas, sobre todo en esa parcela...

-Es importante que estén todos recuperados, incluso ahora que el equipo está haciendo bien las cosas. Será importante saber gestionar esa nueva situación, no solo por Jesé o Sandro sino también por Cardona o Mata. Creo que la calidad de todos ellos puede aportar muchas cosas al equipo.

-Y ahora, lejos de colgar las botas, le vemos defendiendo los colores del Arucas en Tercera División. ¿Cómo va la cosa por ahí?

-Si te soy sincero, pensábamos estar un poco más arriba en la tabla a estas alturas, pero seguro que vamos a estar ahí, Tenemos a un técnico como Chus Trujillo que me ha sorprendido por su humildad, calidad humana y su sentido común. Hay que tener en cuenta que, este año, hay por lo menos 10 ó 12 proyectos con grandes plantillas diseñados para el ascenso. Hay mucho nivel en esta categoría y lo estoy disfrutando.

-Le veo maneras de entrenador. ¿Se animaría a dar el salto como técnico en el futuro?

-No lo veo, siendo honesto. A lo mejor como auxiliar, pero ya sabemos que el entrenador canario, para progresar, posiblemente tiene que salir al extranjero...

-¿Y en los medios, analizando partidos?

-Fíjate, esa es una faceta laboral que me gusta. Creo que, como futbolista, podría ser interesante.