Aythami Artiles analiza la victoria de la UD Las Palmas frente al Racing de Santander

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:41 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

El genuino defensa de Arguineguín Aythami Artiles (39 años), actualmente en las filas del Arucas CF de Tercera RFEF y una de las grandes figuras de la retaguardia de la UD Las Palmas en los últimos años, analizó en 'Desde el Banquillo' -el podcast deportivo de CANARIAS7- la reciente victoria del equipo amarillo frente al Racing de Santander (3-1).

Un triunfo que permite al equipo isleño dar «un golpe sobre la mesa» de la competición, tras superar al líder y consolidar a los pupilos de Luis García en la zona noble de LaLiga Hypermotion.

Tanto de ello como de otras cosas nos habló Artiles en esta nueva entrega en la cual reconoció que «la UD es un claro candidato para el ascenso. En este particular manicomio que es la Segunda, como dice Luis García, hay que intentar ser el más cuerdo».