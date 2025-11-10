Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El exjugador de la UD Las Palmas, Aythami Artiles, junto al periodista de CANARIAS7, Daniel Herrera.
El exjugador de la UD Las Palmas, Aythami Artiles, junto al periodista de CANARIAS7, Daniel Herrera. Cober
Podcast 'Desde el banquillo'

Aythami Artiles analiza la victoria de la UD Las Palmas frente al Racing de Santander

El que fuera jugador del conjunto amarillo reconoció en esta nueva entrega del videopodcast de CANARIAS7, que la UD es «firme candidata al ascenso»

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

El genuino defensa de Arguineguín Aythami Artiles (39 años), actualmente en las filas del Arucas CF de Tercera RFEF y una de las grandes figuras de la retaguardia de la UD Las Palmas en los últimos años, analizó en 'Desde el Banquillo' -el podcast deportivo de CANARIAS7- la reciente victoria del equipo amarillo frente al Racing de Santander (3-1).

Un triunfo que permite al equipo isleño dar «un golpe sobre la mesa» de la competición, tras superar al líder y consolidar a los pupilos de Luis García en la zona noble de LaLiga Hypermotion.

Tanto de ello como de otras cosas nos habló Artiles en esta nueva entrega en la cual reconoció que «la UD es un claro candidato para el ascenso. En este particular manicomio que es la Segunda, como dice Luis García, hay que intentar ser el más cuerdo».

