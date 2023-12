La UD, ante su maleficio: ya son 33 años sin ganarle al Barcelona

Hay que retroceder a febrero de 1991, casi 33 años, para localizar la última victoria de la UD sobre el FC Barcelona, primer rival de 2024. Entonces, tiempos de dos colosos como Roque Olsen y Johan Cruyff en el banquillo, una eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey permitió a Las Palmas, que en la campaña 1990-91 militaba en Segunda División, medir fuerzas al denominado Dream Team en el que militaban, entre otros, Guardiola, Laudrup o Stoichkov.

La ida se disputó en un Insular a reventar y permitió a la afición isleña darse el gustazo de celebrar una victoria que, todavía hoy, marca el precedente de alegrías ante el conjunto azulgrana. Porque, en adelante, todo lo que han venido han sido, a lo sumo, algún empate y el resto, derrotas, tanto en Liga como en el torneo del ko, cuando se celebró aquel recordado cruce ante Ronaldo Nazario y compañía en el año 1997.

Una mala tradición que no se ha dado con el resto de grandes del fútbol nacional, pues la UD ha sido capaz de ganar, ya en el nuevo siglo al Madrid en el que Zidane era la estrella, al Atlético entrenado por Simeone,o conquistar templos como San Mamés o Mestalla como ejemplos más ilustrativos. Pero, por lo que sea, con el Barça ya ha llovido y más de la cuenta, privando a generaciones enteras de un festejo frente al ahora grupo guiado por Xavi. Es más, ninguno de los jugadores que ahora componen la plantilla de la UD había nacido cuando se certificó esta reseñada victoria.

Lo que para Cruyff y compañía era un trámite incómodo, y de hecho el genio holandés dejó en la Ciudad Condal a varias de sus figuras al tener el colchón de un partido de vuelta en el Nou Camp, en Barranco Seco se tomó como una ocasión excepcional en la que no se podía fallar, más considerando que la trayectoria liguera estaba siendo muy irregular y el personal demandaba alegrías. Un golazo de Alexis Trujillo en el minuto 63, batiendo de vaselina a Zubizarreta en una irrupción por banda derecha, puso el 1-0 definitivo en el recinto de Ciudad Jardín y en un partido en el que los amarillos dispusieron de más ocasiones para aumentar la renta, incluyendo un penalti fallado por el mismo Alexis en los últimos compases del mismo.

Gol grabado a fuego

Alexis hizo muchos goles y protagonizó grandes faenas en su larga y fecunda carrera profesional, pero aquel tanto a Zubizarreta lo tiene grabado a fuego: «Recibo el balón a media altura, creo que el defensa que falla en el despeje es Soler y luego, a bote pronto, se le pico a Zubizarreta, que había salido a tratar de taparme el ángulo. Cuando le pegué ya sabía que iba adentro. Fue una explosión de felicidad, algo muy bonito«.

«Me acuerdo perfectamente de todo lo que significó aquel triunfo para nosotros-continúa-, pues, estando en Segunda, pudimos vencer a un equipo que luego lo ganó todo. Merecimos ganar en el Insular por más diferencia, lástima ese penalti que tiré que, tras picar en el larguero, se salió. Esa victoria supuso una alegría tremenda para equipo y afición. Luego, en la vuelta, el resultado engaña un poco porque, con 0-0 tuvimos dos o tres ocasiones muy claras. Y después, en un penalti que no fue, pues hubo falta previa, ellos se pusieron por delante y ya no hubo más historia. Parece que lo tuvieron fácil y no fue así«.

En la vuelta, ausente Cruyff al ser operado del corazón, un concluyente 6-0, con todas las figuras del momento sobre el césped por parte local para evitar sorpresas zanjó el pleito para el gran favorito.

Ahora la UD espera romper su particular maleficio y Alexis, figura todavía vigente en este reto pendiente, ve «muchas opciones» si el equipo está como acostumbra: «Me gusta mucho la manera de jugar que tiene Las Palmas. Ya ha demostrado que le puede ganar a cualquiera y la va a poner las cosas muy complicadas al Barça. Será un interesante duelo por la posesión del balón y por la iniciativa«.

Ficha técnica de aquel triunfo:

1-UD Las Palmas: Chano; Carlos, Julio Durán, Armando, Ramón; Tino, Iantchev (Francis, min. 71), Verona, Alexis Trujillo, Julián y Vidal.

0- FC Barcelona: Zubizarreta; Ferrer, Nando, Sergi (Guardiola, min. 56), López Recarte; Eusebio, Soler, Pinilla, Goikoetxea, Beguiristain y Julio Salinas (Roura, min. 68).

Gol: 1-0, min. 63: Alexis Trujillo.

Árbitro: Alfonso Álvarez (comité andaluz). Amonestó al local Verona y a los visitantes Nanco y Ferrer.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey 1990-91 disputado en el Estadio Insular el 6 de febrero de 1991. Unos 20.000 espectadores según las estimaciones oficiales.

Histórico posterior de partidos ante el Barça

En Copa del Rey

27-2-1991: Vuelta de los octavos de final de Copa del Rey: Barcelona 6- UD Las Palmas 0

26-3-1997: Ida de las semifinales de la Copa del Rey: UD Las Palmas 0-Barcelona 4

3-4-1997: Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey: Barcelona 3-UD Las Palmas 0

En Liga

Temporada 2000-01: UD Las Palmas 0-Barcelona 1

Barcelona 4-UD Las Palmas 1

Temporada 2001-02: UD Las Palmas 0-Barcelona 0

Barcelona 1-UD Las Palmas 1

Temporada 2015-16: Barcelona 2-UD Las Palmas 1

UD Las Palmas 1-Barcelona 2

Temporada 2016-17: Barcelona 5-UD Las Palmas 0

UD Las Palmas 1-Barcelona 4

Temporada 2017-18: Barcelona 3-UD Las Palmas 0

UD Las Palmas 1-Barcelona 1