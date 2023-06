Adiós a Aythami: Helguera ya le ha comunicado que no se cuenta con él

El pasado mes de febrero trascendió la decisión de la UD de recuperar la figura de Aythami Artiles para el organigrama del club. El que fuera histórico capitán del equipo, con 274 partidos oficiales con la camiseta amarilla a sus espaldas y dos ascensos en el Gran Canaria (2006 y 2015), regresaba como asistente del delegado Rubén Fontes y se sumaba a la corriente de reclutamientos que estaba llevando a cabo la entidad con otros futbolistas importantes de la era moderna a los que había integrado en su estructura, casos de Momo (auxiliar de Pepe Mel y luego de García Pimienta) o Deivid y Vicente Gómez, ubicados bajo la mano de Luis Helguera en la dirección deportiva. Una corriente que en las últimas horas también ha deparado el retorno de Nauzet Alemán, que irá como asistente al filial.

Pero a diferencia de todos sus excompañeros, que conservan su rango ahora con la UD de vuelta a Primera, Aythami no ha podido enraizar en su nuevo cometido. Cumplido el periodo de prueba establecido (doce semanas), Helguera le comunicó que no se cuenta con sus servicios para el futuro, por lo que ya no está en la dinámica del primer equipo. Aythami llegaba para quedarse y mantuvo una intensa actividad en los inicios de este rol ya culminada su larga carrera profesional.

Participó en visitas institucionales de la plantilla (Destilería Arehucas), almuerzos de confraternización y, además de presenciar los entrenamientos, también tomó parte de varios desplazamientos.

Su integración en un vestuario plagado de conocidos fue instantánea y todo apuntaba a que la apuesta por él era de largo recorrido pero la realidad le ha deparado una salida precipitada y por la puerta de atrás.