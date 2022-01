«La UD acierta con García Pimienta»

Carles Rexach ostenta el récord de haber mantenido relación contractual con el FC Barcelona durante 44 años: 5 como futbolista de los equipos de la cantera, 17 del primer equipo y 22 como miembro del cuerpo técnico. Fue una celebridad como jugador, internacional mundialista, siete títulos, incluyendo la Copa de 1978 ganada a la UD en una final que acabó 3-1 con dos goles suyos. Como técnico, acompañó a Johan Cruyff en la forja del legendario Dream Team. Una personalidad que no necesita presentaciones y que, conocedor como pocos de La Masía y el universo azulgrana, es una voz autorizada para sacar referencias de García Pimienta, a quien le cambió la vida el 26 de mayo de 1996 en Riazor. Aquel día, en la última jornada del campeonato 1995-96, Rexach, que entonces dirigía al Barcelona, le hizo debutar en Primera ante el Deportivo. Busquets; Roca, Abelardo, Carreras, Sergi; Guardiola, Amor; Celades, Toni Velamazán, Bakero y García Pimienta integraron un once grabado a sangre en la memoria del recién estrenado técnico de Las Palmas.

Fue su primer y último partido en la máxima categoría y tuvo en Rexach a su valedor. «Era un extremo incisivo, de los que ya no hay, rapidísimo. En el Barça no se regala nada. Hizo méritos en el filial. Lástima que las lesiones le cortaron una carrera que apuntaba alto. Guardamos buena relación», destaca.

Desde la atalaya de la tranquilidad que le dan sus 75 años recién cumplidos y un retiro tranquilo («sigo viendo mucho fútbol, el hábito no se pierde»), Charly atiende la llamada de CANARIAS7 para bendecir la apuesta del club por el preparador catalán, a quien conoce como pocos. «Es estilo UD Las Palmas y fútbol canario al 100%. Pimienta encaja perfectamente en el juego de toque y combinación precisa que siempre les caracterizó y creo que su fichaje es un acierto pleno. Por supuesto que va a necesitar tiempo y suerte. Tiempo para implantar sus ideas y suerte porque sabemos que esto funciona a base de resultados. Ojalá que le vaya bien porque es un profesional que se lo ha trabajado», asegura.

Rexach va más allá de tecnicismos acerca del manual de García Pimienta e incide en su manera de entender el oficio: «La cualificación y la valía después de su gran trabajo en la cantera del Barça está ahí. Hizo una gran labor. Porque así hay que calificarlo. De hecho, estuvo en la órbita del primer equipo en varias ocasiones, lo que delata que es un entrenador de categoría. Tiene personalidad, entiende el juego, analiza los partidos y quiere que sus equipos siempre estén colocados, dispuestos al ataque y sean protagonistas».

« Domina los vestuarios. No dice medias verdades. Va de frente, da la cara, respeta los códigos y esa es la mejor manera de mantener una buena armonía y clima de trabajo. Se nota que fue futbolista y de los que hacían grupo y miraban por el bien común. Y, en materia de cantera, si ve que un chaval va lanzado, le dará la oportunidad. No le temblará el pulso. Si se gana seguir lo dejará. Y si no, no lo pondrá», razona.

No duda en asegurar que en el Barcelona «no le dieron el trato que merecía con su salida de un día para otro», al hacer referencia al despido que sufrió el verano pasado. Y así lo argumenta: «No subió con el filial de pura mala suerte y tenía atrás un bagaje de muchísimos años de buenos servicios a la entidad. Hubiese sido justo que se le promocionara para el primer equipo como así ha sucedido a lo largo de la historia con muchos técnicos de la casa. Lo que le hicieron fue algo equivocado. Pero lo importante es que se le ha abierto un proyecto muy interesante, en un club de mucha historia como es la UD, y me alegro por él. Aprovecho esta oportunidad que me dan para desearle todo lo mejor y mandarle un abrazo. Y también que sea quien lleve a la UD a Primera. Siempre tuve mucho respeto y simpatía por ese club, uno de los de más solera de nuestro fútbol y que me trae recuerdos muy bonitos, con jugadores de mi época como Tonono, Germán, León, Castellano...».