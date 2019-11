A recuperar la alegría sin Viera

Cuando parecía que la situación del equipo amarillo no podía ir a peor, a Mel le siguen creciendo los enanos. La UD necesita una victoria como el comer ante el Alcorcón para salir de la crisis, que ahora preocupa más que nunca tras la terrible noticia sobre Jonathan Viera, quien se puede perder lo que resta de cesión en la isla. Con Pedri al otro lado del planeta, los amarillos se quedan huérfanos de estrellas para la cita de esta tarde. Esto supone un nuevo hándicap que ahonda un poco más al equipo, pues se le suma la presión añadida de no tener la frescura y el descaro en el ataque del de La Feria. La magia del mediapunta grancanario no estará sobre el verde del Estadio de Gran Canaria, por lo que el resto de jugadores tendrán que dar un paso al frente para encauzar el juego durante este importante duelo y conseguir tres puntos que devuelvan la alegría.

La baja del crack puede dar la oportunidad a Maikel Mesa. El lagunero viene con muchas ganas e intentará poner la garra y la calidad que le caracteriza, para que nadie se tenga que acordar del lesionado. Su entrenador se acordó de él ayer en rueda de prensa y tiene toda la pinta que será el parche en tres cuartos de campo. No hay tiempo para lamentaciones. Este equipo sabe lo que es lidiar con las bajas de última hora. Con medio equipo lesionado, toca sacar el orgullo y las ganas para reivindicarse en el campo. Cualquier duda sobre el terreno de juego puede ser fatal para el conjunto insular ante su público.

A pesar de las individualidades que pueden dar ventaja en ciertos momentos del encuentro, la clave estará en el conjunto. Esta semana De la Bella y Aythami apelaban a la unión del equipo para poner el candado en la portería, algo que se antoja fundamental. Esta es una herida abierta que lleva sangrando en los últimos tres choques y que si no se cura, de nada vale el resto. Consistencia defensiva e imaginación en el ataque. Las bandas serán fundamentales para poner el peligro en la media mitad de los visitantes. Con el empuje y el aliento de la marea amarilla que acuda al campo, los futbolistas darán el máximo en cada balón.