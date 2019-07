Abián gana la primera carrera en Estoril y hoy puede ser campeón

Abián Santana está a un paso de convertirse en campeón de la Kawasaki Z Cup Ibérica. El piloto grancanario se impuso en la primera de las dos pruebas que se disputan este fin de semana en el circuito portugués Fernanda Pires da Silva de Estoril y este domingo, si repite una buena carrera y cuadran los números, puede alzarse con el título matemáticamente tras la disputa de la segunda cita en el trazado luso. A Santana le basta ser cuarto para sumar otro entorchado a su palmarés, pero prefiere ser cauto después de la accidentada primera carrera de ayer.

«Ahora es cuando más concentrado tengo que estar. No me puede condicionar la euforia y pensar que lo tengo todo hecho después de ganar la primera prueba. Las cuentas están claras, me vale quedar al menos cuarto en la segunda, aunque mi perseguidor gane la carrera, para conseguir el título. Pero seguro que no será fácil porque mis rivales querrán evitar que consiga el campeonato este fin de semana, además de las condiciones del tiempo», asegura prudente el piloto de Ingenio.

Y es que, como este sábado, los vaticinios apuntan a que la prueba de este domingo, a partir de las 14.00 horas, también se verá afectada por las fuertes rachas de viento que dificultaron el pilotaje en la primera cita en Estoril. «La carrera fue muy accidentada y complicada a pesar de que al final saqué 12 segundos a mi perseguidor. Al comienzo hubo un accidente que afectó al ritmo de carrera. El que salió tercero chocó en la primera curva y temimos que se parase la prueba, pero finalmente pudieron quitar su moto de la pista. Por ello, y ante el peligro de que las rachas de viento me tirasen o me hiciera cometer algún error, en las últimas vueltas y con suficiente ventaja el equipo y yo optamos por una estrategia más conservadora que nos aseguró el triunfo», asegura Santana, que encadena tres victorias seguidas en Portugal, tras el doblete del pasado mes de mayo en el circuito internacional del Algarve.

«Me estoy sintiendo muy cómodo en las últimas carreras y la moto está respondiendo. Además, las últimas victorias me están dando mucha confianza por lo que espero volver a ganar y conseguir el título en la segunda prueba», asevera Santana.