The North Face Transgrancanaria agota sus plazas en la distancia Maratón La prueba deportiva mantiene abiertas las inscripciones para el resto de modalidades con un alto porcentaje de inscripción

The North Face Transgrancanaria cuelga el cartel de 'inscripciones agotadas' en la modalidad Maratón tan solo 50 días después de la apertura de inscripciones, ritmo de récord histórico en el evento. La organización ha recibido un alto número de solicitudes en lista de espera para la prueba de 46 kilómetros, por lo que ha cerrado de forma provisional dicha lista de espera, aunque no descarta volver a abrirla a través de la web oficial (www.transgrancanaria.net) y cubrir así las posibles bajas que se pudiesen generar durante las próximas semanas. La carrera de montaña, que se celebrará del 21 al 25 de febrero de 2024, mantiene abiertas las inscripciones para el resto de sus modalidades, aunque todas ellas superan ampliamente las previsiones y cuentan con un porcentaje muy alto de inscripción. The North Face Transgrancanaria repetirá formato de competición con carreras y actos que se desarrollarán a lo largo de toda una semana y que volverán a situar a la isla de Gran Canaria en el epicentro mundial del trail running.

La prueba reina, la Classic, ha superado ya el 80% de dorsales vendidos, la Advanced está al 69%, la Starter al 82%, la Promo al 50%, y El Kilómetro Vertical 'El Gigante' al 75 %. Ante este ritmo, la organización prevé que las modalidades Starter y Classic puedan agotar inscripciones en las próximas semanas. Al igual que en la Maratón, la organización habilitará, en cada caso, una lista de espera gratuita en el momento en el que las carreras alcancen el 100 % de sus plazas. Cabe recordar también que hasta el próximo 2 de noviembre a las 16:00 horas, quienes deseen participar en la 25ª edición de la carrera disponen de un periodo de descuento sobre el precio de las inscripciones. A partir de entonces las tarifas volverán a su precio habitual, que por cuarto año consecutivo se mantienen sin variación a pesar de la inflación registrada durante el último año en toda Europa. Ampliar Carlos Díaz Recio La prestigiosa carrera de montaña volverá a reunir en la isla de Gran Canaria a participantes llegados desde todo el planeta. Hasta la fecha son más de 2.700 personas inscritas con 60 nacionalidades representadas en la próxima edición de la prueba. Más de mil inscritos extranjeros demuestran el potencial internacional de este evento, en el que la primera potencia de fuera de nuestras fronteras es la francesa con 212 inscritos. Le siguen Reino Unido con 94, Polonia con 74, Alemania con 68, Italia con 58 y Finlandia con 52. Fuera del continente europeo destacan los 14 participantes de nacionalidad argentina o los seis de origen estadounidense, además de aquellos llegados desde México, Canadá, Uruguay, Malasia, China, Japón, Brasil o Australia. De esta forma, un año más, The North Face Transgrancanaria volverá a posicionarse como uno de los eventos deportivos más internacionales de las Islas Canarias. A falta de poco más de cinco meses para la carrera, el evento supera la cifra de 2.700 participantes procedentes de 60 países para participar del 21 al 25 de febrero de 2024 The North Face Transgrancanaria cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida, Maspalomas Costa Canaria, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Tejeda; y las empresas The North Face, Fred. Olsen Express, Hospitales Universitarios San Roque, Expomeloneras, 226ERS y Sonocom Audiovisuales.

