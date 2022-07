Sinner termina con la magia de Alcaraz

Salvó Carlos Alcaraz cinco pelotas de partido, se rehízo de dos sets malísimos y peleó hasta el final, rozando una remontada épica en su estreno en la central de Wimbledon. Era un día malo, de los que tocaba remar y rezar, de los que al otro le sale todo y a ti nada. Terminó con derrota, contra un Jannik Sinner inmenso (6-1, 6-4, 6-7 (8) y 6-3), pero con la sensación de que esta es solo la primera de muchas batallas y que la pista central recibirá muchas veces más en el futuro a Alcaraz.

La actuación de este domingo no fue la mejor posible. Hubo demasiados errores no forzados, hasta 39, las soluciones de emergencia no funcionaron, con cinco dejadas fallidas y solo un 50% de puntos ganados en la red. Lo peor fue la eficacia en los puntos de 'break'. Alcaraz no rompió ni una sola vez el servicio de Sinner, en ninguna de las siete oportunidades que tuvo. Un lunar que le alejó del encuentro, porque en cada momento candente, el transalpino era capaz de escapar con su servicio.

Eso sí, no le hicieron demasiada falta las soluciones en los dos primeros sets. Sinner estuvo exquisito, luciendo una veteranía impropia de él y con las ganas de demostrar que todos los elogios hacia Alcaraz que le han eclipsado en los últimos meses merecen un paréntesis. Sinner estuvo aquí colosal y Sinner merecía la oportunidad de conquistar al gran público como ha hecho ya al español. Sus dos primeros sets fueron una llamada de atención, un oleaje de tenis que mandaba un mensaje a su rival y al tenis. «Alcaraz es buenísimo, yo también».

Pero al italiano aún le falta un punto de cocción para resolver por la vía rápida. Con la victoria cerca, con el 2-0 a favor en el marcador, Sinner empezó a ceder terreno, a fallar más. En el tercer set cometió doce errores no forzados, mientras que sumando primero y segundo se quedó en trece. Alcaraz igualó el partido en la pista y lo llevó a un 'tie break' dramático, que hizo por sí solo valiosa la entrada al encuentro.

Meterse en el partido

El murciano dispuso de un 6-3 a favor, desperdició tres pelotas de cuarto set y se topó con dos puntos de partido en contra. Los tiró Sinner, embolicado, y permitió que Alcaraz enlazara un bote pronto espectacular en la red y un intercambio de arrastre para lograr el set que le metía en el partido.

Se desató su euforia y el público le acompañó. Tenía ante sí la oportunidad titánica de remontar dos sets en contra por primera vez en su vida, salvando puntos de partido por el camino, pero Sinner aguantó el chaparrón. Resistió tres primeros juegos muy buenos de Alcaraz y volvió a erigirse imperial. Se colocó 4-1, rozó la victoria cuando con 5-2 disfrutó de otras tres pelotas de partido y salvó un enredo al sacar para partido. Eliminó el último punto de rotura a favor de Alcaraz y, con una derecha cruzada a media pista selló su pase a cuartos de final de Wimbledon.

Evitó el transalpino que Alcaraz se convirtiera en el decimotercer español entre los ochos mejores de la historia del torneo y dio un golpe encima de la mesa para reivindicarse él también como la esperanza del futuro. Sinner también está aquí y el encuentro de este domingo, el segundo de su rivalidad, es solo el comienzo de una lucha que promete dar muchas alegrías al tenis. Con el tiempo, también llegarán las de Alcaraz.