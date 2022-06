Alcaraz aumenta el nivel

Poco a poco, Carlos Alcaraz quema etapas. La última, pisar la tercera ronda de todos los Grand Slams. La conocía en Australia, París y Nueva York y ayer selló su billete hacia ella en Londres, con un triunfo muy convincente ante el neerlandés Tallon Griekspoor (6-4, 7-6 (0) y 6-3).

El español, desplazado a la pista 2, la tercera en importancia del torneo, mejoró sus sensaciones en la hierba ante un rival que venía con diez partidos en la superficie y apenas cometió 20 errores no forzados en las más de dos horas de encuentro. Era un buen rival para probarse después de la dura batalla del debut frente a Jan-Lennard Struff y no decepcionó. Suficientemente bueno para coger ritmo y pista, pero no tan peligroso como para meterle en un problema.

Esto no quitó las dudas iniciales de Alcaraz ante un Griekspoor al que hubiera pasado muy por encima en cualquier otra cancha, pero, ante su inexperiencia en el pasto, los niveles se igualan y el neerlandés llegó a disponer de la primera oportunidad de rotura del partido. Con el paso de los puntos, Alcaraz fue amarrando mejor el partido y poco a poco este empezó a caer de su lado. Llegó su primer 'break', la consolidación del set y un segundo parcial sin tentativas al servicio que se decidió en el desempate.

Un 'tie break' que fue un visto y no visto. 7-0 para el español, impecable, yendo punto a punto y desarmando el peligro que tenía esa manga, porque, de haberla ganado Griekspoor y con el tiempo que quedaba de sol en Londres (el partido se jugó bien entrada la tarde), lo más normal es que se hubiera tenido que reanudar el partido hoy.

Alcaraz desactivó el peligro y puso la directa para el triunfo. Dos sets arriba y 2-0 con saque en el tercero. Pan comido, debió pensar. Pero ahí resurgió de forma breve el tulipán, que ganó dos juegos consecutivos, empató el set y dispuso de dos pelotas de rotura en el saque de Alcaraz. Alarma, nervios y un acelerón del murciano que sentenció el partido. Desde la segunda pelota de 'break' para Griekspoor en el quinto juego, Alcaraz se llevó once de los siguientes doce puntos. Finiquitó el encuentro y apuntó hacia la constancia como clave para estar cada día mejor en Wimbledon. «Las horas de pista son lo que hacen que te encuentres cada día mejor aquí», apostilló el español en rueda de prensa.

Su próximo rival, eso sí, tiene trampa. Será el alemán Oscar Otte, que viene de pasar a tercera ronda por la retirada a los cuatro juegos de su rival, Chris Harrison. Otte, metido ahora entre los 40 mejores del mundo, ha hecho una gran gira de hierba como uno de los tapados del circuito. Llegó a las semifinales en Stuttgart, donde pudo con él Matteo Berrettini, a la postre campeón, y a semifinales también en Mallorca, donde le eliminó el número uno del mundo, Daniil Medvedev.