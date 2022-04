Djokovic jugará Wimbledon y Nadal estará en Madrid

Buenas noticias para Novak Djokovic, su futuro como no vacunado comienza a aclararse. El torneo de Wimbledon realizó este martes su rueda de prensa habitual de primavera para detallar cómo será la edición de este año del Grand Slam londinense y la gran novedad para el serbio es que podrá jugar sin necesidad de vacunarse.

De este modo Djokovic, que apenas ha jugado tres torneos este año, tendrá la oportunidad de defender su título en el All England Club, donde la temporada pasada se alzó con su sexta copa dorada y vigésimo Grand Slam, el último que ha podido conquistar hasta la fecha. La condición de no vacunado del serbio le impidió participar en Australia, los Masters 1.000 de Estados Unidos (Indian Wells y Miami) y no pudo volver a la competición hasta finales de febrero, en el torneo de Dubái. Ahí, Djokovic perdió en cuartos de final, para no volver a empuñar una raqueta hasta Montecarlo, donde fue superado en su debut por Alejandro Davidovich. La siguiente y última parada fue en casa, en el torneo de Belgrado. El número uno del mundo alcanzó la final, pero cedió con un 6-0 en el tercer set ante Andrey Rublev.

Djokovic solo acumula cinco victorias en este inicio de temporada, por tres derrotas, y aún no ha podido levantar ni un título, algo atípico para el serbio a estas alturas del año. Con el levantamiento de las restricciones por parte de Wimbledon, todos los tenistas no vacunados podrán jugar el torneo, algo que ya dejó caer el Gobierno británico hace unos meses. Ahora a Djokovic, que también podrá jugar en Roland Garros, solo le queda conocer el veredicto del Abierto de los Estados Unidos para saber si podrá jugar todos los Grand Slams que restan este año. De momento, su próxima parada será el Masters 1.000 de Madrid en los próximos días.

En la capital española también estará Rafael Nadal, siendo este el primer torneo en el que coinciden los dos desde el pasado Roland Garros. El español, fuera de la competición desde la final de Indian Wells, está ya recuperado de los problemas en el pecho que le obligaron a saltarse tanto Montecarlo como Barcelona, clásicas paradas en sus giras de tierra batida.

«A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas. A tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Nos vemos en Madrid», dijo Nadal en sus redes sociales.

El balear comenzó a entrenarse hace menos de una semana en su academia de Manacor y, si todo va según lo previsto, tras Madrid disputará el Masters 1.000 de Roma, donde defiende el título conseguido en 2021, y Roland Garros, donde busca el décimo cuarto título.

Además, el torneo de Madrid dio a conocer este martes el cuadro femenino, con los primeros enfrentamientos de primera ronda. Paula Badosa, nueva número dos del mundo, debutará contra la rusa Veronika Kurdemetova, mientras que Garbiñe Muguruza hará lo propio con la australiana Ajla Tomljanovic.

Duro sorteo en la Davis

En el sorteo de la Copa Davis, celebrado en Málaga, sede de la fase final, España ha tenido muy poca suerte y ha quedado encuadrada con la Serbia de Djokovic, la Canadá de Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov (campeones de la ATP Cup) y Corea del Sur, a priori, el rival más asequible. Los partidos de la fase de grupos de España (del 14 al 18 de septiembre) se disputarán en Valencia, en el pabellón Fuente de San Luis, tal y como confirmó este martes la Federación Internacional de Tenis.

España estará en el grupo B, mientras que el grupo A, que jugará sus partidos en Bolonia, está compuesto por Italia, Croacia, Argentina y Suecia; el grupo C, que jugará en Hamburgo, lo forman Alemania, Francia, Bélgica y Australia, y el grupo D, que se emplaza en Glasgow, tiene a Gran Bretaña, Estados Unidos, Kazajistán y Países Bajos.