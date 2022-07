Djokovic y Kyrgios, una final para frotarse los ojos

Nadie esperaba que el rival de Novak Djokovic en la final de Wimbledon fuera Nick Kyrgios. Su nombre sonaba fuerte en las quinielas para ser uno de los tenistas más peligrosos en las primeras rondas, pero poco más. Su historial no invitaba a pensar en que avanzaría demasiado en el torneo y mucho menos este año, el peor de su trayectoria profesional. En marzo, antes de disputar Indian Wells, su ranking le había hecho caer fuera de los 130 mejores del mundo. La última vez que estuvo tan abajo fue antes de Wimbledon 2014, el torneo en el que se dio a conocer al vencer a Rafa Nadal.

Desde aquella edición, Kyrgios solo había alcanzado los cuartos de final una vez más, en Australia 2015. Y con ese pírrico currículum y la ayuda de Nadal, que se tuvo que bajar de la semifinal por la lesión en el abdominal, disputará hoy la primera final de Grand Slam de su carrera deportiva.

El polémico australiano ha dejado a sus fantasmas atrás y ha puesto todo su tenis en el asador para lograr un torneo perfecto. Ya apuntó maneras durante la gira de hierba, después de saltarse toda la tierra batida, un clásico ya en él. Acumuló semifinales en Stuttgart y Halle, pero en el All England Club confirmó que si está centrado puede lograr grandes cosas.

A sus 27 años, Kyrgios aparcó los líos, o la mayoría de ellos, y por primera vez en su carrera peleará por aquello a lo que aspiraba cuando fue número uno júnior y ganaba Grand Slams en esa categoría.

«Sinceramente, nunca hubiera pensado esto. Nunca hubiera pensado que llegaría hasta aquí», apuntaló el de Canberra, que hace no mucho sopesó dejar el tenis, meditó la retirada y se fue despegando poco a poco de este deporte. «Hay veces que odio este deporte, pero también hay momentos que creo que soy una de las personas más competitivas que he conocido. Ya sea con la consola, en el baloncesto o en el tenis», explicó.

«Amo el tenis, pero me encanta competir, salir y jugar contra alguien. Amo el ganar o perder en el deporte. Gane o pierda, voy a ser feliz. Esto para mí es un logro increíble que nunca pensé que conseguiría. Especialmente con mi edad», añadió el 'aussie', que, eso sí, no lo tendrá fácil, porque se medirá al hombre que más éxitos ha cosechado aquí en los últimos años.

Kyrgios se enfrentará a Novak Djokovic, poseedor de seis coronas en Wimbledon, incluidas las tres últimas ediciones. El serbio aspira a un cuarto título consecutivo en el All England Club, como ya hicieron en la Era Abierta Bjorn Borg, Pete Sampras y Roger Federer. Aspira también a un séptimo Wimbledon, como William Renshaw y Sampras, y a un vigésimo primer Grand Slam, para desempatar con Federer y colocarse a uno de Nadal.

Una carrera contra el tiempo

Djokovic vive además una carrera contra el tiempo, porque de no ganar aquí, tendría que esperar hasta Melbourne para poder acortar la desventaja con Nadal. Estados Unidos, al no estar vacunado, no le deja entrar al país.

Su favoritismo es lógico, pero durante el torneo ha dejado dudas. Un set perdido contra Soonwoo Kwon, uno contra Tim Van Rijthoven, otro contra Cameron Norrie y dos ante Jannik Sinner, en la mayor señal de peligro que ha sorteado el de Belgrado hasta la final.

La sensación con él es la misma que en otros torneos: no subirá el nivel hasta que lo vea necesario. Por eso es complicado no pensar que todos los pronósticos juegan a su favor, por mucho que Kyrgios sea uno de los dos tenistas en activo que se han enfrentado más de una vez a Djokovic y se mantienen invencibles contra él. El australiano no ha perdido ni un set contra el serbio, pero sus duelos datan ya de los primeros meses de 2017, cuando Djokovic pegó un bajón de juego.

La final (15:00 hora española) estará precedida por un homenaje a Manolo Santana, fallecido el pasado diciembre y campeón de Wimbledon en 1966.