Djokovic aumenta el nivel y Wimbledon aplaza a Alcaraz

Siguen las jornadas extrañas en Wimbledon. El tiempo londinense continua desafiando a la meteorología y poniendo en un compromiso al torneo, que tuvo a que cancelar este miércoles una veintena de partidos, suspender otros cuantos e incluso trastocar los planes de un Carlos Alcaraz que, por decisión de la organización, tendrá que estar dos días sin jugar.

De forma sorprendente, el All England Club anunció que el número uno del mundo no pisará pista al jueves, como estaba previsto para su partido de segunda ronda, y tendrá que esperar al viernes para medirse al francés Alexandre Muller. Este movimiento solo parece responder al deseo de dar acogida a los propios tenistas británicos como Liam Broady y Andy Murray en la pista central, en detrimento del español, que jugó su primer partido el martes ante el francés Jeremy Chardy y ahora tendrá que estar dos días sin competición.

Para adecuarse a ello, el murciano ha retomado la rutina habitual en esta clase de torneos y se entrenará los días de «descanso», es decir, entre partido y partido. Así lo hizo este miércoles, a diferencia de lo que ocurrió en Roland Garros, cuando declinó esta opción para ejercitarse en casa con su fisioterapeuta.

Noticia Relacionada Primera ronda Alcaraz despega en Wimbledon Enric Gardiner

Pero es que, además, este cambio de la organización provocará que Alcaraz y Novak Djokovic, primer y segundo cabeza de serie respectivamente, jueguen el mismo día, el viernes, pero rondas distintas.

Porque Djokovic ya está en tercera etapa del torneo tras vencer al australiano Jordan Thompson por 6-3, 7-6 (4) y 7-5 en un partido bastante complicado que el serbio salvó sin dejarse ningún set y con un desgaste físico no excesivo. No obstante, el 'aussie' optó por acortar los puntos, subir mucho a la red (72 veces) y aprovechar su servicio (21 saques directos), lo cual exprimió a Djokovic en algunos momentos e incluso necesitó de un 'tie break' en el segundo set para imponer su tenis.

350 victorias en Grand Slam

En esas situaciones de tensión, el siete veces campeón es el mejor y ya suma ocho desempates seguidos a su favor. No pierde uno desde abril. Pese al golpe moral, Thompson, que seguramente mereció algo más que un resultado en tres sets, no se vino abajo y no hincó la rodilla hasta que un 'passing' de revés del serbio hizo que su última volea muriera en la red.

Ampliar Novak Djokovic se deshizo este miércoles del australiano Jordan Thompson, quien sí le puso en algunos apuros por momentos. Afp

Con este triunfo, trabajado y bueno para la mochila de minutos del serbio, suma 350 victorias en Grand Slam, solo por detrás de las 369 de Roger Federer, y 1.060 en su carrera. Además, aún no conoce a su rival en Londres, ya que el suizo Stan Wawrinka y el argentino Francisco Cerúndolo tienen que jugar su segundo partido de segunda ronda. Si no era suficiente ventaja el hecho de ser Djokovic, ahora también disfrutará del privilegio de un día más de descanso respecto a su oponente.

Y es que el Cerúndolo-Wawrinka fue uno de los 32 partidos que la organización tuvo que suspender y pasar al día siguiente. De hecho, 21 de esos encuentros no pudieron comenzar, mientras que otros 11 arrancaron pero se tuvieron que suspender luego por falta de luz. En esta tesitura, la jornada de este jueves tendrá la friolera de 77 partidos, diez menos que el miércoles. La buena noticia es que el tiempo, esta vez, sí, se estima que respetará el juego. Las máximas en Londres subirán hasta los 22 grados y no se espera una sola gota de lluvia en todo el día.