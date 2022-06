Badosa impera sobre la renacida Chirico

Paula Badosa dio su primer paso firme en el torneo de Wimbledon, batiendo a la estadounidense Louisa Chirico(6-2, 6-1) de forma contundente. La catalana estaba contenta tras el partido, porque se había mostrado agresiva y había controlado bien los retos de jugar con un viento que no era de vendaval, pero era constante.

No se habían enfrentado nunca en una pista y quizás no saben que sí se cruzaron vitalmente en direcciones contrarias. En 2016 jugaron ambas en el torneo de Madrid. Chirico era una prometedora tenista de 20 años, que era según el ranking la 58 mejor tenista del mundo. Jugó uno de sus mejores torneos. El paso de Badosa, que era la 220 por aquellas fechas, no fue memorable.

Chirico padeció entonces una cadena de lesiones que la hundieron. En los últimos meses ha ascendido un centenar de puestos y es ahora la 236. Parecía contentísima de haberse metido en el cuadro de un torneo del Grand Slam. No lo logró ni en el Abierto de Estados Unidos en 2021 ni en París este año. Fue eliminada hace seis años en la primera ronda de Wimblendon y jugó con una sonrisa. Volvía a ser ella.

Aprovechar el viento

Pero las sonrisas no se imponen en el tenis. No hubo una faceta del juego en la que Chirico pareciese mejor que Badosa. Fue eficaz con su primer servicio, no por su poder sino por su buena dirección. En el peloteo no resistió el empuje de la española, que había perdido en la primera ronda del torneo preparatorio de Eastbourne y creaba, según ella, erradas incógnitas.

«Yo ya dije que había jugado bien y que perdí por mérito del rival», se explicaba Badosa tras su victoria. Ella misma y su equipo creen que está en buena forma. Ha entrenado todos los días desde la derrota en Eastbourne y afirma con tranquilidad: «Creo que puedo ser muy peligrosa». La número 4 del mundo quiere ir más lejos que la cuarta ronda del pasado año.

¿Cómo juega Badosa en una cancha con viento? «Si el viento está a favor, juego con efecto, y si está en contra le pego fuerte, pero no para remachar sino para simplificar». Había controlado el viento y evitado los riesgos de la hierba: «siempre difícil, puede ocurrir cualquier cosa». Otro lema de la tenista es que aprende de las derrotas. Se enfrentará ahora a la rumana Irina Bara.