Colpisa Sábado, 25 de mayo 2024, 12:55 | Actualizado 13:16h.

Rafa Nadal abre la puerta a seguir en 2025. El español, que debutará el lunes en Roland Garros ante Alexander Zverev, ha negado que esta vaya a ser su última participación en el torno que ha ganado 14 veces y que tiene la motivación necesaria para afrontar el torneo, al tiempo que aseguró que «Es una gran opción de que sea mi último Roland Garros pero no lo puedo decir al 100 por 100. No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí», ha dicho. «No voy a decir que es mi último Roland Garros, lo siento», sentenciaba Nadal.

En una rueda de prensa previa a su debut, Nadal ha dejado claro que se niega a pensar que este vaya a ser su último Grand Slam. «Estoy disfrutando y me siento competitivo en los entrenamientos. Puedo jugar ante cualquiera y no me siento peor que otros. Eso me da esperanzas», ha dicho. «De alguna manera no quiero cerrar la puerta al 100%, estoy disfrutando, estoy viajando con la familia, lo están disfrutando y no he podido explorar si voy a ser capaz de jugar sin limitaciones. Dadme tiempo, quizás en un mes y medio diga que no puedo», ha añadido.

Se enteró de su rival en París jugando al parchís

Nadal ha reconocido que «los entrenamientos que estoy haciendo me dicen que no estoy tan lejos», aunque ha demostrado una vez más su sensatez al señalar que «no soy una persona que se suela engañar, soy realista y crítico. ¿Estoy perfecto? No. Necesito mejorar, pero estoy siendo competitivo en todos los entrenamientos contra gente buena e importante». El tenista español ha señalado que «la pena es que estamos muy cerca y ha pasado durante muy poquito tiempo». «Es la primera semana que me siento libre, pensando en la pelota y poco más», ha confesado.

Sobre la mala suerte que ha tenido en el sorteo que le ha encuadrado con Zverev, Nadal ha tiradod e sentido del humor al contar cómo se enteró: «Estaba jugando al parchís y me dijeron que jugaba con él. Al no ser cabeza de serie lo podía esperar. Hay que aceptarlo«. »No sabes si es mala suerte, a priori no es un buen sorteo. Viene de ganar un Masters 1000 como el de Roma», analizó.