La fortuna sonríe a Nadal en el US Open

Unos minutos después de que Novak Djokovic anunciara que no podrá participar en el US Open, por su negativa a vacunarse y por las leyes que imperan en Estados Unidos y que no dejan pasar al país a los no vacunados, el sorteo del último Grand Slam de la temporada dio a conocer la suerte de los españoles.

Rafael Nadal, que acude al US Open tras superar la lesión abdominal que le ha tenido mes y medio en el dique seco, se encontró con un sorteo amable y en el que el gran escollo aparece en semifinales con Carlos Alcaraz. El balear debutará contra el australiano Rinji Hijikata, joven de 21 años invitado por la organización, y en su camino podría enfrentarse a Fabio Fognini, que le remontó dos sets aquí en 2015, o Aslan Karatsev en segunda ronda; al serbio Miomir Kecmanovic en tercera ronda; y al argentino Diego Schwartzman o al estadounidense Frances Tiafoe en octavos de final.

En cuartos de final aparecen nombres más importantes, como los de Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie, Denis Shapovalov o Andrey Rublev, mientras que para semifinales quedaría Alcaraz, que ya alcanzó aquí los cuartos el año pasado, en la que supuso su primera gran exposición de cara al público.

Nadal, tras las semifinales de Wimbledon, en las que tuvo que retirarse por una lesión abdominal, acumula un intocable 17-0 en Grand Slams esta temporada, con los títulos de Australia y Roland Garros a sus espaldas. En Nueva York ha ganado en cuatro ocasiones, siendo este su segundo grande más exitoso, tras París. La última de ellas fue en 2019, cuando derrotó a Daniil Medvedev, vigente campeón este año.

Sin embargo, el de Manacor este año llega con una escasa preparación de la gira americana, ya que tuvo que bajarse del Masters 1.000 de Canadá para recuperarse al 100 % del abdominal y en Cincinnati solo duró un partido, ya que perdió a las primeras de cambio con el croata Borna Coric, a la postre campeón del torneo.

Alcaraz, el tapado

Alcaraz, que tras una gran primera parte de la temporada se ha desinflado desde Roland Garros, debutará contra el argentino Sebastián Báez y seguiría con el neerlandés Tallon Griekspoor en segunda ronda, Coric, en tercera, siendo este uno de los cruces más duros, y el croata Marin Cilic, en octavos.

En cuartos se podría cruzar con su verdugo en Wimbledon, Jannik Sinner, y en semifinales con Nadal. Tanto el balear como el murciano evitan a Medvedev hasta la final. El choque entre Alcaraz y Nadal podría ser el tercero de la temporada, con una victoria para Nadal en Indian Wells y otra para Alcaraz en Madrid, y el cuarto en general, con el cara a cara 2-1 a favor del manacorense.

Por parte de las españolas, Garbiñe Muguruza debutará contra la danesa Clara Tauson, número 58 del ránking, y Paula Badosa, contra la ucraniana Lesia Tsurenko, número 89 de la clasificación. Badosa se podría medir en tercera ronda contra Victoria Azarenka, mientras que Muguruza podría jugar su tercer encuentro contra Petra Kvitova. Ambas españolas se verían las caras en semifinales. Este es el Grand Slam que peor se le da a las dos, ya que Badosa nunca ha pasado de segunda ronda y el tope de Muguruza son los octavos de final que logró en 2017 y 2021.