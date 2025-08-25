Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 25 de agosto de 2025
AFP

El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open

El tenista ruso perdió los papeles y quedó eliminado del torneo

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:23

Lo nunca visto. Daniil Medvedev ha sido eliminado del US Open madrugada ante el francés Benjamin Bonzi en un duelo con un giro de guion ... delirante. El tenista ruso, descendido al puesto 13 de la ATP, hincó la rodilla ante Bonzi (51º) en una volcánica noche por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4 y protagonizó la primera sorpresa del torneo.

