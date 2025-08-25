Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

AFP

Djokovic sufre ante un joven de 19 años

El tenista serbio venció ante el prometedor Learner Tien

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:34

«Hay momentos en que desearía ser más joven». Fue uno de los mensajes más emocionantes que dejó Novak Djokovic tras su estreno con victoria ... en el Open de Estados Unidos frente al joven estadounidense Learner Tien en un partido que tuvo en la segunda manga sus momentos más emocionantes. Venció Djokovic por 6-1, 7-6 (3) y 6-2, en 2h17.

