Susto para Badosa, confianza para Muguruza

Era una incógnita cómo aterrizarían en Nueva York Paula Badosa y Garbiñe Muguruza y, aunque les costó arrancar en su debut, consiguieron sendas victorias que las colocan en segunda ronda del US Open. La primera en avanzar fue Muguruza, que consiguió su cuarta victoria desde abril al derrotar a la danesa Clara Tauson por 6-3 y 7-6 (5) en dos horas de partido. Muguruza, que solo ganó un encuentro en la gira norteamericana previa al US Open, dio una imagen más pausada y tranquila y se anotó el primer set con un gran nivel de tenis. No cedió ni una vez su servicio y salvó las dos oportunidades de 'break' que tuvo en contra. El segundo parcial fue mucho más reñido, con la danesa, que fue número uno del mundo júnior, más dentro del encuentro.

Llegó a remontar una rotura en contra a la española y dispuso de tres puntos de set a favor en el décimo juego que Muguruza tuvo que desactivar para no verse abocada a un temerario tercer parcial. También coqueteó con ello al comenzar 0-3 abajo el desempate, pero Muguruza salvó su propia angustia y se hizo con siete de los últimos nueve puntos para meterse en segunda ronda del torneo y lograr su primer triunfo en un Grand Slam desde la primera ronda del pasado Abierto de Australia. De este modo Muguruza evita una tercera eliminación seguida en Grand Slam, tras caer en su debut de Roland Garros y Wimbledon.

La pupila de Conchita Martínez se medirá el jueves a la checa Linda Fruhvirtova, de 17 años, que procede de la fase previa y que en primera ronda eliminó a Xin Wang por 6-3 y 6-4.

Paula Badosa, durante su partido contra Lesia Tsurenko. / Al Bello / afp

Badosa, que se plantó en Nueva York con derrotas a las primeras de cambio en Toronto y Cincinnati, estuvo cerca de caer por tercer torneo seguido en primera ronda, pero reaccionó a tiempo para remontar a la ucraniana Lesia Tsurenko por 3-6, 7-6 (4) y 6-3.

La española, cuarta cabeza de serie del torneo, perdió el primer set y, pese a romper en cuatro ocasiones el saque de su rival en el segundo set, cedió otras cuatro veces el propio para encaminar el encuentro al 'tie break'. Ahí, Badosa, que comenzó con minirrotura en contra, ganó cinco puntos seguidos desde el 1-2 y al tercer punto de set igualó la contienda.

Se deshizo de los nervios e hizo un tercer parcial mucho más completo, en el que la ventaja que logró con el 4-2 fue definitiva. Tuvo susto final, eso sí, al salvar una pelota de rotura en su penúltimo servicio y un 0-30 en contra en el último juego. Con esta victoria, Badosa iguala su mejor resultado en Nueva York, logrado el año pasado cuando también alcanzó la segunda ronda.