Alcaraz pasa a octavos del US Open con susto en la rodilla

Enric Gardiner Madrid Viernes, 29 de agosto 2025, 18:46 | Actualizado 18:56h.

A este paso, Carlos Alcaraz va a raparse antes de comenzar cada torneo. En su primer partido en la sesión diurna, abriendo el turno en la Arthur Ashe, el murciano dio otra clase al saque para arrollar al italiano Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y meterse en los octavos de final del US Open.

Dos años después, Alcaraz está de vuelta en la segunda semana de Flushing Meadows, donde aún no ha encontrado una piedra de toque. Tres encuentros, tres victorias en tres sets. Ni un solo despiste. Solo un pequeño problema en la rodilla en el segundo parcial que quedó olvidado a base de seguir ganando puntos y juegos.

Darderi y Alcaraz, pese a no haberse enfrentado ni en el circuito Challenger ni en el ATP antes de este partido, se conocen de la época júnior. Disputaron un torneo por equipos cuando tenían 14 o 15 años, Darderi representando a Italia y Alcaraz a España. Se enfrentaron en semifinales y el murciano venció por 7-5 en el tercer set. Esto ocurrió en las mismas fechas en las que Alcaraz comenzó a trabajar con Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz no se olvidó de aquel chico de origen argentino al que había derrotado en Francia y cuando Darderi conquistó su primer título ATP en Córdoba 2024, el murciano le siguió en redes sociales y le envió un mensaje privado para felicitarle. Enfrentarse este viernes en el mayor estadio de tenis del mundo era cerrar un círculo. Y se cerró como hace siete años, con otra victoria para Alcaraz. En el marcador, resolutivo, de nuevo sin perder sets. Las sensaciones tenísticas también fueron positivas ante un tenista que propuso un juego más de tierra batida que de cemento, como anticipó el propio Alcaraz.

Lo peor fue el aviso que dio la rodilla. Con el partido controlado, 6-2 y 4-1, Alcaraz sintió una molestia en la parte baja de la rodilla. Perdió el primer saque del torneo y Darderi empató la manga a cuatro. La preocupación aumentó cuando requirió la prencia del fisioterapeuta en pista. Le explicó que sentía una molestia al caer tras el servicio, pero que le permitía jugar. Recibió un masaje y, con 5-4 a favor y saque para el italiano, volvió a la pista. No tardó más de un par de minutos en volver a sentarse, porque Darderi, con una doble falta, regaló su servicio y permitió que Alcaraz pasara del susto al alivio.

Masaje milagroso

Desde ese tiempo médico, Alcaraz ganó siete juegos seguidos, incluyendo un parcial de 24 puntos a siete. El masaje fue milagroso, asentó al español y descarriló al italiano, que se desesperó hasta con su propio banquillo y acabó muy tocado por un problema en el muslo que no le permitía moverse con facilidad. «Un placer, como siempre», le dijo Alcaraz en la red. «Me siento bien en general. Había sentido un problema, pero después de cinco o seis puntos se ha ido. No estoy preocupado para nada», comentó en la entrevista a pie de pista.

El próximo rival de Alcaraz será el francés Arthur Rinderknech, que ya se ha impuesto a dos españoles, Roberto Carballés y Alejandro Davidovich. El galo tumbó a su compatriota Benjamin Bonzi en cuatro sets (4-6, 6-3, 6-3, 6-2)