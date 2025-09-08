Alcaraz destroza la precocidad El murciano suma siete títulos esta temporada, la mejor de su carrera, y ha recuperado el número uno más de dos años después

Enric Gardiner Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:30

Carlos Alcaraz se marcha de Nueva York tras seis semanas en Estados Unidos en las que ha conquistado su segundo US Open y sexto Grand Slam y ha recuperado el número uno del mundo por primera vez desde junio de 2023. Alcaraz está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva, con ocho finales consecutivas y seis títulos, los de Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati. Solo Holger Rune en el Conde de Godó y Jannik Sinner en Wimbledon han podido frenarle desde marzo.

«Creo que este es el mejor tenis de mi carrera», argumentó el de El Palmar tras llevarse por delante a Sinner en cuatro sets en el cemento de Flushing Meadows. «Pero este no es mi máximo nivel. Es difícil decir que estoy a mi mejor nivel porque solo tengo 22 años. Poco a poco voy a seguir mejorando y a llegar ahí. El mejor Carlos no ha llegado aún».

Son ya siete trofeos este año, el mejor de su vida. Está a cuatro de igualar los once que logró Rafael Nadal en 2005 y Novak Djokovic en 2015, y a cinco de los doce que amasó Roger Federer en 2006. El récord absoluto es de Rod Laver, Guillermo Vilas e Ilie Nastase con 16 entorchados en un mismo curso, algo prácticamente imbatible. Para acercarse a estos registros, Alcaraz jugará Tokio (del 24 al 30 de septiembre), el Masters 1.000 de Shanghai (1 al 12 de octubre), el Masters 1.000 de París-Bercy (27 octubre al 2 de noviembre) y las Finales ATP de Turín (9 al 16 de noviembre). Por el camino también jugará la Laver Cup en San Francisco (19 al 21 de septiembre) y el Six Kings Slam de Arabia Saudí (15 y 16 de octubre).

Con la consecución del US Open, Alcaraz ha batido varios récords de precocidad interesantes. Es el tenista en la historia junto Bjorn Borg que menos Grand Slam ha necesitado para ganar seis. El murciano ha requerido de 18 participaciones en estos torneos para llegar a esa cifra, mientras que Nadal necesitó 22, Federer 25 y Djokovic 36. Después de Borg es el segundo más joven en ganar seis 'majors', con 22 años y 125 días. Nadal lo consiguió con 22 años y 20 días. Djokovic, con 22 años tenía uno y Federer también.

Además, en el propio US Open deja una estadística muy complicada de superar. En su camino al título solo perdió tres juegos al saque y concediendo apenas diez puntos de rotura. Nadie desde que se empezaron a contabilizar estos datos (1991) había conseguido un registro tan bajo en el US Open. Solo Pete Sampras en Wimbledon 1997 consiguió ganar un Grand Slam con dos 'breaks' en contra.

En el próximo Abierto de Australia, Alcaraz tendrá la oportunidad de ser el más joven en la historia en conquistar el Career Grand Slam, superando a Nadal, que lo hizo en el US Open en 2010 con 24 años, tres meses y diez días. De momento es el más joven en conquistar dos o más títulos en tres superficies diferentes (hierba, tierra batida y cemento).

La rivalidad con Sinner, llamada a marcar el devenir de la próxima década en el circuito, queda decantada hacia su lado con siete triunfos en los últimos ocho partidos y un 10-5 en el general.

«Ha mejorado mucho desde al última vez que nos enfrentamos», reconoció Sinner. «Ha pegado a la bola más limpio, especialmente con el saque. Ha manejado la situación a la perfección. Estoy orgulloso de lo que he hecho, pero él ha sido mejor. Tengo que hacer cambios porque he sido muy predecible. Quizás pierda algunos partidos durante este proceso, pero esos cambios me harán mejor», agregó el italiano, que desde el comienzo de 2024 tiene 109 triunfos y cuatro derrotas contra los tenistas que no se llaman Carlos Alcaraz.

Frente al murciano, registra un 1-7, además de haber perdido los cuatro duelos en la superficie favorita de Sinner, la pista rápida. Su racha de 27 triunfos consecutivos en cemento en Grand Slam, la segunda más larga de la historia después de las 40 victorias de Federer, la cercenó Alcaraz este domingo en Nueva York.