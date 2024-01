Paula Badosa se despide de Australia y señala la crisis del tenis español

Se acabó el Abierto de Australia para Paula Badosa. La tenista española perdió ante Amanda Anisimova, por 7-5 y 6-4, en una hora y 28 minutos y deja el primer Grand Slam sin representación española en el cuadro femenino. El partido comenzó de la mejor manera para Badosa que llegó a mandar 4-1 en el primer set, pero en ese momento bajó su rendimiento y subió el de Anisimova hasta ganar cuatro juegos seguidos y ponerse por delante. Le costó, eso sí, cerrar el set a su favor y necesitó siete bolas para conseguir adelantarse en la primera manga.

Anisimova necesitó asistencia médica tras ganar el primer set que apreció revitalizarla en un segundo set en el que desplegó un juego más agresivo. La igualdad era la tónica general del partido en el que ambas tenistas alternaban golpes ganadores con errores no forzados. Badosa perdió su saque una sóla vez pero fue suficiente para que Anisimova cerrara el partido y dejara a la española fuera del primer Grand Slam de la temporada.

Badosa lamentó que todavía no esté en su mejor momento físico después de haber estado casi 300 días fuera de las pistas por una lesión en la espalda. «Quizás con un plus de físico me hubiera ayudado. Me ha costado un poco más de la cuenta pero creo que ella ha jugado perfecto», dijo en alusión a un estado físico que no ha alcanzo su plenitud como consecuencia de los seis meses de inactividad por una lesión de espalda.

Tras la derrota, la española habló sobre la realidad del tenis español y la falta del relevo generacional. «Creo que faltan jugadores por detrás y es algo que me entristece. Hemos tenido muchos jugadores con Nadal, Ferrer, Garbiñe o Carla, y ahora sólo tenemos a un fuera de serie -Carlos Alcaraz-, a Davidovich, que también tiene un gran potencial, yo y poco más. Al tener a Carlos disimula un poco que no haya tantos españoles detrás, pero en la parte femenina está costando un poco más. Me gustaría ayudar a que salieran más jugadoras», afirma la catalana sobre una situación de la que se venía avisando largo tiempo hasta que ha llegado.

«Me gustaría ganar una Billie Jean King Cup representando a mi país. A ver si mi hermana se pone las pilas, porque todavía es joven. Si que es cierto que al tener a Nadal y Alcaraz, se disimula lo poco que tenemos detrás», añadió.

Por último, la española nacida en Nueva York comentó que actualmente el tenis ha cambiado y te puedes encontrar ante una tenista peligrosa en las primeras rondas de una competición 'slam'. «Antes las dificultades llegaban en cuartos de final pero ahora cualquiera puede ganar desde las primeras rondas», concluyó la tenista, que confió en poder jugar «cuántos más partidos mejor» para recuperar su condición física y su nivel tenístico lo más rápido posible.