Nadal vuelve a una final más de dos años después

El tenista español Rafa Nadal ha alcanzado la final del torneo de Bastad (Suecia), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre tierra batida, después de remontar este sábado en semifinales al croata Duje Ajdukovic (4-6, 6-3, 6-4), y volverá a disputar una final del circuito ATP más de dos años después.

Después del 'maratón' de más de cuatro horas del viernes ante el argentino Mariano Navone (6-7(2), 7-5, 7-5), el balear sacó con esfuerzo y voluntad, compensando quizás la falta de velocidad y, sobre todo, la fatiga, un encuentro que se complicó y en el que estuvo set y 'break' abajo, lo que le obligó a remontar de nuevo.

Su calidad le permitió darle la vuelta al choque para alcanzar su primera final desde Roland Garros 2022, en la que buscará el título número 93 de su carrera. Nadal no ganaba cuatro partidos seguidos desde Wimbledon 2022. «Estoy en el proceso de recuperar muchas cosas que he perdido por las lesiones y por la operación de hace un año. Estoy luchando y partidos como este y el de ayer me ayudan a mejorar», afirmó tras el choque.

El de Manacor, hundido en el número 261 del ranking ATP, acusó el cansancio acumulado por el larguísimo encuentro del viernes y comenzó perdiendo su saque en el juego inicial. Ajdukovic olió sangre y tras defender su servicio volvió a romper el del español, que se veía a las primeras de cambio contra las cuerdas.

A pesar de todo, Nadal respondió con un 'contrabreak' que le metió de nuevo en la pelea e incluso neutralizó otra bola de quiebre de su adversario en el siguiente juego, pero este no falló y cerró el parcial a su favor antes de iniciar rompiendo la siguiente manga.

El balear, de 38 años, supo reaccionar y le devolvió el golpe, y ya en el sexto juego selló otra rotura que le permitió igualar la contienda y forzar el tercer y último set, en el desplegó su mejor tenis.

De hecho, consiguió adelantarse 3-0 con dos 'breaks', igual que hiciera en el segundo parcial del duelo del viernes, e igual que entonces empezaron a sobrevolar las dudas, que supo desterrar en el momento preciso. Ajdukovic resistió para poner el 3-3, pero, al contrario que ante Navone -cuando perdió cuatro juegos consecutivos-, Nadal logró romper la sangría con un quiebre para el 4-3.

Posteriormente, anuló las dos oportunidades de 'break' de las que gozó el croata y ganó su saque para encontrarse, en el décimo juego, con dos bolas de partido, aprovechando la primera de ellas para poner fin al choque tras dos horas y 12 minutos.

Ahora, se enfrentará en la final del certamen sueco con el ganador del otro duelo de semifinales, el que enfrentará este mismo sábado al portugués Nuno Borges, número 51 del mundo, con el argentino Thiago Tirante.