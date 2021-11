Muguruza: «Es un gran trofeo, no sé dónde ponerlo ¡es el Masters!» La hispano-venezolana se mostró exultante tras convertirse en la maestra del tenis

Garbiñe Muguruza era todo alegría tras convertirse en la maestra del tenis mundial. Su cara de satisfacción y alegría se dejaba notar mientras tomó la palabra con el trofeo en brazos que le acreditaba como la campeona del título de maestra del circuito femenino.

Lo primero que hizo la hispano-venezolana fue «felicitar a Anett por todo el año. Cuando Steve Simon me dijo de la posibilidad de que se jugara el Masters en Guadalajara tuve claro que quería estar aquí». «Me siento muy feliz y aliviada porque es un torneo en el que luché al principio y luego logré jugar bien. Significa mucho para mí ganar un torneo tan grande, el Masters en América Latina»

Además, Muguruza se acordó de la gente que está cerca de ella: «Gracias a mi equipo que ha estado sufriendo y sonriendo. Muchas gracias por estar a mi lado». También tuvo palabras de agradecimiento hacia a la grada «que me ha dado la vida. No sé qué tiene México que me emociono. En dos meses se ha hecho un torneazo».

«Es un gran trofeo. No sé dónde ponerlo», dijo emocionada. «¡Es el Masters! Es un torneo especial. Lo inicié muy estresada sin jugar bien, pero estoy muy feliz de haberme demostrado que puedo ser la mejor, puedo ser 'la Maestra'», remató Muguruza.

Por su parte, Kontaveit reconoció que «me has ganado dos veces en el torneo. Has sido mejor que yo». La finalista también se acordó de su equipo: «Gracias a mi equipo, a mi entrenador, al fisio, a toda mi familia que me apoya y a los aficionados de mi país que se han levantado de madrugada para verme jugar».