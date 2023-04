Nadal y Alcaraz, bajas para Montecarlo

A la ausencia de Rafael Nadal, que no podrá competir en Montecarlo al no estar aún al 100%, se ha unido la baja de Carlos Alcaraz, que tampoco disputará el primer Masters 1.000 de la temporada de tierra batida por las consecuencias físicas del torneo de Miami. Alcaraz, que perdió en semifinales la semana pasada contra Jannik Sinner, terminó con molestias el encuentro contra el italiano y tras volver a España y pasar por el médico ha decidido renunciar al torneo monegasco.

«Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa, pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar hoy a mi doctor en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra», explicó en un comunicado el número dos del mundo. «Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir», añadió Alcaraz, cuyo punto de reaparición será el Conde de Godó, donde defiende el título conquistado el año pasado.

De los cinco grandes torneos que comprenden la gira de arcilla europea, es decir; Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros, el primero era el más prescindible para Alcaraz por botín de puntos cosechado en 2022. El murciano perdió en su debut contra Sebastian Korda, por lo que apenas defendía 10 puntos. Era una buena ocasión para acercarse e incluso quitarle el número uno a Novak Djokovic, que ya entrena en las pistas del Principado, pero Alcaraz tiene por delante citas más importantes, como los 1.500 puntos que defiende entre Barcelona y Madrid por los títulos del 2022.

La baja del español da vía libre al serbio para abrir hueco, ya que tampoco defiende nada de 2022 y podría sumar hasta 1.000 puntos en un torneo que ha conquistado en tres ocasiones. Eso sí, la última vez que lo logró fue en 2015. Desde entonces no ha vuelto a una final.

Los problemas físicos de Alcaraz son el resultado de una cargada gira en este comienzo de temporada que le llevó a ganar en Buenos Aires e Indian Wells, y a la final de Río de Janeiro y semifinales de Miami. El español luce en el casillero un imponente 18-2 en este inicio de curso tras tener que renunciar al Abierto de Australia por lesión.

Esta ausencia llega después de la de Rafael Nadal, que renunció a jugar en Montecarlo al no verse «aún preparado» para la alta competición, tras casi tres meses fuera por la lesión en el psoas ilíaco que sufrió en la segunda ronda del Abierto de Australia. La reaparición tanto de Alcaraz como de Nadal podría producirse en Barcelona, en el Conde de Godó, del 17 al 23 de abril. «Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de preparación, esperando volver pronto», aseguró Nadal en un comunicado.

El balear es el mayor campeón de la historia de Montecarlo, con once títulos en su haber, ocho de ellos ganados de forma consecutiva entre 2005 y 2012. Sin embargo, su último entorchado en el County Club de Mónaco data ya de 2018. El italiano Fabio Fognini y el griego Stefanos Tsitsipas, en dos ocasiones, se han repartido los trofeos en Montecarlo desde entonces.

La única noticia positiva para Nadal es que no defiende ningún punto aquí del año pasado, cuando tuvo que ausentarse del torneo por la costilla rota que sufrió en la final de Indian Wells ante Taylor Fritz. El de Manacor tiene una gira de arcilla relativamente suave hasta Roland Garros, ya que solo defiende de 2022 los cuartos de final en Madrid y la tercera ronda de Roma. Eso sí, su larga ausencia en el circuito le ha hecho salir del 'top ten' 18 años después y ahora mismo está en el puesto catorce, su peor clasificación desde abril de 2005.