Nadal, Alcaraz y Djokovic se apuntan a Madrid

El Masters 1.000 de Madrid confirmó este viernes la presencia de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como grandes atractivos para el torneo que se jugará en la Caja Mágica del 24 de abril al 7 de mayo. Este será el año de expansión del evento madrileño, que estrena novedades en el formato: la competición se ampliará de ocho a doce días y los cuadros se aumentarán, tanto el masculino como el femenino, hasta 96 jugadores. Es decir, solo los Grand Slams, con dos semanas de competición y cuadros de 128 jugadores, son más grandes que el Masters de Madrid, que se pone a la altura de otros torneos como Indian Wells.

Para esta edición especial, el Mutua Madrid Open ha podido cerrar la participación de Nadal, que aparece en la lista de inscritos pese a no haber jugado desde que cayera en la segunda ronda del Abierto de Australia en enero. El balear sufrió una lesión de grado dos en el psoas iliaco de la pierna izquierda y se ha tenido que perder Dubai, Indian Wells y Miami. Su fecha de retorno al circuito aún es una incógnita, como él mismo desveló recientemente,

«Si fuera cierto que fuera a reaparecer en Montecarlo, lo confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo hacer», matizó Nadal, después de que su nombre apareciera en la lista de inscritos del primer Masters 1.000 de tierra batida que comienza el 10 de abril. Al borde de los 37 años, que cumplirá a principios de junio, Nadal es el hombre que más veces ha ganado en Madrid, con cuatro triunfos en la Manolo Santana (2010, 2013, 2014 y 2017) y uno en el Madrid Arena (2005).

El otro gran reclamo de la organización es Alcaraz, que no faltará a la cita para defender el título conquistado el año pasado. El murciano se convirtió en Madrid en el más joven en levantar el título tras un camino espectacular en el que dejó por el camino a Nadal, Djokovic y Alexander Zverev para ganar el que por entonces fue el segundo Masters 1.000 de su carrera.

Alcaraz, actual número uno que la madrugada del viernes se clasificó para las semifinales de Miami, defenderá esa semana 1.000 puntos en la pugna que mantiene con Djokovic, que también se ha apuntado al torneo que ha ganado en tres ocasiones (2011, 2016 y 2019). El serbio se ha perdido Indian Wells y Miami por no estar vacunado, pero reaparecerá en el circuito en Montecarlo, con la buena noticia, además, de que este año sí podrá jugar el US Open, después de que Estados Unidos haya levantado las restricciones para los no vacunados. A este tridente de honor se sumarán Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsistipas y Jannik Sinner, entre muchos otros.

En el cuadro femenino no faltarán Paula Badosa, cuyo mejor resultado en la capital son las semifinales de 2021, Elena Rybakina, reciente ganadora en Indian Wells, Iga Swiatek, número uno del mundo, Aryna Sabalenka, vencedora en 2021, y Ons Jabeur, que defenderá el título que conquistó en estas pistas el año pasado.